Без света несколько дней подряд: какое туристическое снаряжение зимой полезно в квартире

Следует позаботиться о наличии правильной одежды и альтернатив свету

К зимнему периоду года украинцы всегда тщательно готовятся, но в этом году зима может быть тяжелее обычного, когда могут случаться экстренные ситуации. Эти советы могут понадобиться тем, у кого в доме несколько дней нет света, воды, газа и тепла.

Об этом рассказала житомирская путешественница Валерия Корнийчук в комментарии "Суспільному". Как отмечается, женщина много раз бывала в экстремальных путешествиях, где не имела привычного комфорта и благ цивилизации. Корнийчук отметила, что самый главный момент – это покупка теплых вещей.

"Это теплые носки, теплые брюки, теплая кофточка, термобелье или теплая куртка. Потому что в бытовых условиях они малокомплектны и занимают мало места в квартире. Это спальники, которые рассчитаны на разную температуру. Мы можем их использовать и в домашних условиях, и соответственно во время воздушных тревог – в укрытиях", – объяснила путешественница.

Кроме того, "Общественному" также дал комментарий работник магазина с товарами для туризма Николай Мельник. Он отметил, что сейчас важно найти альтернативу свету, в частности, и для того, чтобы приготовить и разогреть еду. Раньше этим пользовались только туристы, но теперь это актуально для жизни украинцев.

"В бытовых условиях это может быть даже консервная банка, в нее положить сухой спирт, сверху – чашку. Но конечно это такой трудоемкий процесс, который занимает много времени. И все же, как альтернатива всему, самый простой вариант, чтобы согреть себя чем-то теплым, это сухой спирт", — добавил Мельник.

Комментарий Валерии Корнийчук

Ранее "Телеграф" сообщал об эффективных лайфхаках, которые помогут сохранить тепло в доме зимой и уменьшить счета за электроэнергию.