В Ивано-Франковской области стартовала программа «Спортивный наставник»

Parimatch Foundation реализует программы и проекты в направлениях спорта, образования и ментального здоровья детей

В Ивано-Франковске состоялось открытие спортивных групп по стрельбе из лука и футбола для детей с участием тренеров и выдающихся спортсменов из Харьковской области, вынужденных эвакуироваться с начала полномасштабного вторжения. Открытие спортивных групп стало возможным благодаря программе "Спортивный наставник" благотворительного фонда Parimatch Foundation.

В новом для себя регионе тренеры из Харькова продолжают поддерживать детей, привлекая их к спорту и новым победам. Старт программы на Франковщине посетили представители международного благотворительного фонда Parimatch Foundation и руководство Ивано-Франковской областной военной администрации, местной власти и Олимпийского комитета.

— Диалог между властью, бизнесом, обществом и благотворительными организациями очень важен. Мы регулярно общаемся с представителями Parimatch Foundation, обсуждаем планы, рассказываем о ситуации в Ивано-Франковске. Ведь в наш регион были перемещены многие украинцы с востока страны — все они нуждаются в помощи. У нас уже есть положительный опыт сотрудничества с благотворительным фондом Parimatch Foundation и для нас важно развитие этого партнерства, — отметил Виктор Кимакович, директор департамента образования и науки Ивано-Франковской ОГА.

В рамках программы "Спортивный наставник" 20 детей на системной основе будут тренироваться в стрельбе из лука под руководством серебряного призера XXVII летних Олимпийских игр, чемпионки и призера чемпионатов Украины, мира и Европы Екатерины Дубровиной. Екатерина приехала в Прикарпатье из Харькова весной. Сейчас работает в Ивано-Франковске и учит детей стрельбе из лука.

— Моим спортивным наставником был мой отец, заслуженный тренер Украины по стрельбе из лука. Все советы, как спортивные, так и жизненные, я получала от него. И потому понимаю, насколько важно иметь человека, который подскажет, направит и поддержит. Благодаря инициативе благотворительного фонда Parimatch Foundation у детей из семей, не имеющих финансовой возможности организовать дополнительные занятия и посещать секции, появляется шанс заниматься спортом, иметь любимое хобби и развивать себя. А я могу стать для этих детей той же поддержкой, — подчеркнула Екатерина Дубровина.

Прикарпатье стало также новым домом для тренеров из Харькова по футболу. После переезда во Франковск тренеры футбольного клуба начали возобновлять занятия, ведь спорт и тренировки очень помогают в стрессовых ситуациях. Как утверждают в школе, спорт помогает "вернуться к себе" и найти силы идти дальше.

Для подопечных программы во время мероприятия был проведен мастер-класс по футболу. Его провел для детей тренер футбольной академии "Рух" Владислав Носков. Владислав и его команда ждут детей, которые хотят заниматься футболом. Тренировки будут проходить дважды в неделю.

Поддержка от Parimatch Foundation позволяет покрывать проведение тренировок в рамках комплексной программы "Спортивный наставник" и закупку спортивного инвентаря для детей из семей, оказавшихся в сложных жизненных обстоятельствах, среди которых есть дети внутренне перемещенные из разных регионов Украины. Фонд привлекает тренеров и спортсменов к реализации программы и помогает детям, независимо от их жизненных обстоятельств, развивать уверенность, физические и социальные навыки с помощью спорта, а также иметь положительный пример своего тренера. Сейчас главная цель запуска программы — привлечь как можно больше детей к спортивному досугу, отвлечь их от событий и помочь психологически восстановиться через занятия спортом.

— Для нас программа "Спортивный наставник" имеет большое значение, ведь мы ставим целью делать спорт достижимым каждому ребенку, несмотря на социальные обстоятельства или физические особенности. Фонд расширяет благотворительную географию проектов с тем, чтобы помогать детям преодолевать стресс через привлечение к спортивным занятиям. Ведь спорт является действенным инструментом для преодоления тревожности и обеспечения качественного досуга. Мы гордимся тем, что можем вместе с тренерами, которые преданы своему делу, реализовывать такие важные проекты и программы, которые помогают детям жить счастливой жизнью, — отметил директор представительства Parimatch Foundation в Украине Вадим Мисюра.

Parimatch Foundation реализует программы и проекты в направлениях спорта, образования и ментального здоровья детей. Это позволяет вносить свой вклад в здоровое и сознательное, счастливое растущее поколение, а также популяризировать спорт, здоровый образ жизни, двигательную и физическую активность. Деятельность Фонда направлена на то, чтобы у каждого ребенка, независимо от физических особенностей, социальных ограничений и других возможных барьеров, был доступ к обучению и занятиям спортом, а их развитие было физически и ментально здоровым. Сейчас в Украине реализуется 5 комплексных программ: "Да, я могу!", "Спортивный наставник", "Новая физическая культура", "Помощь Украине" и "Mental Health".

С Ивано-Франковской областной военной администрацией Фонд уже имеет положительный опыт сотрудничества. С начала полномасштабного вторжения России в Украину Parimatch Foundation поддерживает Ивано-Франковскую область в рамках программы "Помощь Украине". Фонд помог в регионе обустроить временные убежища, размещаемые в учебных заведениях. В марте передали 600 спальных комплектов и продуктовые наборы, которые были направлены в учебные заведения, где находилось больше всего ВПЛ.

Фонд также провел образовательный курс для психологов ИРС, который прошли 28 специалистов региона. Они активно помогают детям и взрослым справиться с психологическими травмами, возникшими в результате войны.

Благодаря сотрудничеству областной военной администрации с Parimatch Foundation 33 учебных заведения Ивано-Франковской области получили 40 наборов со спортивным инвентарем, в каждом из которых – современное снаряжение для занятий футболом, баскетболом, волейболом, бадминтоном, шахматами, шашками и дартсом.