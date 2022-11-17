Favbet Foundation передал ВСУ еще один внедорожник Mitsubishi

С начала полномасштабного вторжения Favbet Foundation вместе с партнерами передали для ВСУ уже четыре десятка автомобилей

Благотворительный фонд Favbet Foundation передал Вооруженным Силам Украины внедорожник Mitsubishi L200, оснащенный стационарной установкой для двух пулеметов, сообщили представители фонда.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу фонда.

Автомобиль полностью отремонтирован, окрашен и оснащен стационарной установкой для двух пулеметов, ПКМ и Brauning.

После испытаний авто незамедлительно заступило на боевое дежурство для охраны украинского неба.

Напомним, при содействии фонда ВСУ регулярно получают транспорт, средства связи, разведки, спецоборудование и другие необходимые для фронта вещи.

С начала полномасштабного вторжения Favbet Foundation вместе с партнерами передали для ВСУ уже четыре десятка автомобилей. Все они помогают защитникам Украины выполнять задачи в зоне боевых действий.

Favbet Foundation – благотворительный фонд, основанный в 2020 году компанией Favbet. Фонд поддерживает инициативы в сфере образования, здоровья и спортивного развития.

На сегодняшний день 95% проектов ориентированы на помощь ВСУ и пострадавшему от войны населению.