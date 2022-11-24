Когда в Украине ожидать морозов: прогноз на зиму 2022-2023

Зима в Украине будет преимущественно теплой, но есть нюансы

Украина готовится к сложной зиме, поэтому немаловажно, какой будет погода за окном в холодную пору. Синоптики рассказали, принесет ли зима 2022-2023 неприятные сюрпризы украинцам или же погода, наоборот, будет радовать своим теплом.

Заведующий отделением прикладной метеорологии и климатологии УкрГМИ ГСЧС и НАН Украины Вера Балабух сообщила, что зима в этом году будет относительно теплом, передает издание "Вести". Столбики термометров в декабре будут подниматься от -1 градуса до +3 и выше. Также она отметила, что в некоторых частях страны температура может держаться от 0 до +3 градусов.

В январе, по словам Балабух, средняя температура воздуха на юге Украины будет держаться от +1 до +2. В то же время в восточных и северо-восточных областях будет холоднее — от -2 до -3 градусов.

В феврале также не ожидается сильных морозов. В среднем столбики термометров будут падать до -2 градусов на северо-востоке и востоке. А на юге тем временем температура может держаться в пределах 2 градусов выше 0.

Прогноз Балабух также совпадает с предсказаниями народного синоптика Леонида Горбаня. Он считал что зима 2022-2023 будет теплой. Небольшие морозы возможны в период с 6 по 12 декабря. В этих же числах возможен небольшой снег. А вот на Новый год ожидается мокрый снег и оттепель.

В январе в Украину могут прийти морозы. Однако 5,6,14,15,27 и 28 января могут быть небольшие послабления. Также ожидается и мокрый снег, а уже с 25 января начнутся снегопады.

Февраль также будет морозным, но с 6 по 12 февраля может произойти потепление. Будет оттепель и снег. С 18 февраля украинцам стоит ожидать сильных морозов, которые будут длиться практически до середины первого месяца весны.

Напомним, ранее мы писали о том, что синоптик Станислав Щедрин рассказал о том, как изменится погода в Украине уже в ближайшие недели.

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