Зима уже на подходе: стало известно, когда в Украине ждать первых настоящих морозов

Синоптики дали прогноз на зиму 2022-2023

Несмотря на температурные качели на протяжении ноября, зима в Украину придет по расписанию.

Как сообщает народный синоптик Станислав Щедрин, вместе с приходом календарной зимы, уже второго декабря в Украине прогнозируется приход устойчивой зимней погоды с небольшими морозами и солнечным небом.

По всей территории нашей страны, кроме южных регионов, температура воздуха в дневное время суток будет колебаться в пределах от -2 до -4 градусов, однако ночью столбик термометра опустится местами до -7 и даже -14 градусов.

При этом, в прогнозе погоды от синоптика говорится, что с началом зимы уменьшится количество осадков, вместо которых будет преобладать малооблачная и сухая погода с солнечным небом.

В целом, синоптики обещают, что декабрь будет самым теплым и мягким месяцем грядущей зимы. Средняя температура будет в пределах от -2 до +3 градусов и выше. А на Новый год возможен мокрый снег и небольшие морозы.

Самыми "суровыми" месяцами зимы 2023 года синоптики называют январь и февраль. Так, начиная с конца первого месяца нового года, в Украину придут сильные морозы и снегопады. Температура воздуха ночью в некоторых регионах упадет до -15…-20 градусов и будет идти сильный снежный шторм.

Напомним, ранее синоптики сообщили, какой будет погода в декабре 2022. Согласно их прогнозам, украинцам стоит готовиться к дождям и сменяющимся морозам.

Также синоптик Владислав Билык сделал прогноз на грядущую зиму и рассказал, какой будет средняя температура воздуха и назвал самый холодный и самый теплый месяц зимой 2022-2023.