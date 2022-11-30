ЖЕНЩИНЫ из СТАЛИ согревают фронт: украинским защитникам передаем 100 печек-буржуек

Это станет весомым вкладом в укрепление обороноспособности Украины

Зимой пункты обогрева на фронте крайне нужны нашим военным. Понимая эту острую потребность, ЖЕНЩИНЫ из СТАЛИ за счет благотворительных средств приобрели и передают защитникам Украины 100 буржуек, которые будут обеспечивать тепло и позволят нагревать воду и еду.

Форма и конструкция таких нагревателей имеет большое значение, поэтому нашли производителя, который сделал печки под условия передовой с учетом всех пожеланий военных.

75 печек уже передано бойцам Национальной гвардии Украины и Вооруженных сил Украины, еще одна партия изготовлена и вскоре будет передана пограничникам.

Уверены, что это станет весомым вкладом в укрепление обороноспособности Украины. Верим, что этот наш вклад в общую победу также будет способствовать пополнению обменного фонда.