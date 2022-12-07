Favbet Foundation передал ВСУ еще одну систему борьбы с вражескими дронами

Антидроновая винтовка украинского производства, подчеркнули в фонде

Благотворительный фонд Favbet Foundation передал подразделению Вооруженных Сил Украины уже вторую систему борьбы с вражескими дронами KVERTUS KVS G-4.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на уведомление фонда.

В фонде отметили, что антидроновая винтовка украинского производства.

"Favbet Foundation не только помогает военным уничтожать вражеские дроны, но и поддерживает отечественных производителей", — говорится в сообщении.

Первую систему KVERTUS KVS G-4 Favbet Foundation передал ВСУ еще в начале ноября. Ружье уже успешно помогает защитникам Украины противодействовать вражеским дронам на южном фронте.

Напомним, при содействии фонда ВСУ регулярно получают транспорт, средства связи, разведки, спецоборудования и остальные необходимые для фронта вещи.

С начала полномасштабного вторжения Favbet Foundation вместе с партнерами передали для ВСУ уже более 45 авто — внедорожники, кареты скорой помощи, микроавтобусы и грузовики.

Все они помогают защитникам Украины выполнять задачи в зоне боевых действий.

Favbet Foundation – благотворительный фонд, основанный в 2020 году компанией Favbet. Фонд поддерживает инициативы в сфере образования, здоровья и спортивного развития.

В настоящее время 95% проектов ориентированы на помощь ВСУ и пострадавшему от войны населению.