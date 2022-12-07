Теперь покоится рядом с побратимом: на войне погиб Герой из Кривого Рога

Дмитрий Рябцев погиб на Херсонщине

В Украине продолжается полномасштабная война в россией, которая ежедневно забирает жизни лучших сыновей и дочек нашей страны. Одной из таких невосполнимых потерь стала гибель Героя из Кривого Рога.

Как пишет издание "Наше Мисто", 6 декабря в последний путь провели Дмитрия Рябцева, погибшего при выполнении боевого задания на Херсонщине. На похорон пришли и его побратимы с которыми он бок о бок сражался против оккупантов. В знак уважения, защитники стали на колени, встречая гроб с погибшим.

Дмитрий Рябцев был общительным человеком, любил путешествовать, ходить в походы, а также занимался альпинизмом. Работал защитник на местном предприятии и, как отмечается, был мастером на все руки. В начале этой осени он вступил в ряды ВСУ, где проходил службу в звании главного сержанта и имел должность командира гранатометного отделения роты огневой поддержки. Сослуживцы уважали Дмитрия, а за его положительные качества даже присвоили ему позывной "Золотой".

Прощание с Дмитрием Рябцевым

К сожалению, жизнь украинского героя оборвалась во время выполнения боевого задания в Херсонской области. Там, мужчина вместе со своим товарищем Богданом Цвелихом наехали на противотанковую мину россиян. Мужчины сражались бок о бок и теперь вместе будут покоиться на кладбище. У Дмитрия Рябцева осталась жена и 14-летняя дочь.

Напомним, ранее мы писали о том, что в боях под Купянском погиб молодой разведчик и сотрудник АЭС.

Также мы сообщали о том, что жена погибшего украинского героя посвятила ему трогательный пост.