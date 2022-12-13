Утепление окон пупырчатой пленкой: как правильно клеить (видео)

Процесс утепления окна занимает несколько минут, не считая недолгой подготовки

Утепление окон на зиму — процесс трудоемкий и энергозатратный. Кроме работы с рамами, важно утеплить и само стекло, особенно если речь идет о старых окнах или одинарном стеклопакете. В этом может помочь специальная пленка. Но если купить ее слишком затратно или рядом нет строительного магазина, на помощь может прийти пупырчатая пленка для упаковки.

В отличие от других подручных средств утепления, таких как плотные шторы или фольга, "пупырка" пропускает солнечный свет. К ее неоспоримым преимуществам также можно отнести доступность и возможность утеплить ею даже нестандартное окно без лишних усилий. Ее можно использовать повторно несколько сезонов подряд, а хранение не сильно влияет на свойства материала.

Как утеплить окно пупырчатой пленкой

Очистить окно. Вырезать из пупырчатой пленки куски, размером со стекло. Смочить поверхность окна изнутри водой (лучше использовать пульверизатор). Прикрепить пленку, тщательно прижав к поверхности окна пупырчатой стороной.

Нюанс — если пленка плохо крепиться, можно воспользоваться глицерином и добавив пару капель в воду и попробовать снова, а также увлажнять саму пленку. Ранее "Телеграф" рассказывал, как правильно утеплить остальные части окна — раму, подоконник, откосы.