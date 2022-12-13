Утепление окон пупырчатой пленкой: как правильно клеить (видео)
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Процесс утепления окна занимает несколько минут, не считая недолгой подготовки
Утепление окон на зиму — процесс трудоемкий и энергозатратный. Кроме работы с рамами, важно утеплить и само стекло, особенно если речь идет о старых окнах или одинарном стеклопакете. В этом может помочь специальная пленка. Но если купить ее слишком затратно или рядом нет строительного магазина, на помощь может прийти пупырчатая пленка для упаковки.
В отличие от других подручных средств утепления, таких как плотные шторы или фольга, "пупырка" пропускает солнечный свет. К ее неоспоримым преимуществам также можно отнести доступность и возможность утеплить ею даже нестандартное окно без лишних усилий. Ее можно использовать повторно несколько сезонов подряд, а хранение не сильно влияет на свойства материала.
Как утеплить окно пупырчатой пленкой
- Очистить окно.
- Вырезать из пупырчатой пленки куски, размером со стекло.
- Смочить поверхность окна изнутри водой (лучше использовать пульверизатор).
- Прикрепить пленку, тщательно прижав к поверхности окна пупырчатой стороной.
Нюанс — если пленка плохо крепиться, можно воспользоваться глицерином и добавив пару капель в воду и попробовать снова, а также увлажнять саму пленку. Ранее "Телеграф" рассказывал, как правильно утеплить остальные части окна — раму, подоконник, откосы.