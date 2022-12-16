Даже "забронированных" чиновников могут призвать в армию: кого в Украине лишат отсрочки

Какие существуют основания для аннуляции отсрочки

В связи с полномасштабным российским вторжением в Украине продолжается действие военного положения и общей мобилизации. Под мобилизацию подпадают граждане от 18 до 60 лет, способные выполнять военную обязанность. При этом, в законе прописана перечень категорий лиц, не подлежащих призыву, например, граждане, которые были признаны непригодными к военной службе по состоянию здоровья или возрасту.

Однако существует еще и понятие, как "военная бронь". Благодаря ей военнообязанные могут получить отсрочку, если их "забронировало" определенное учреждение. Как указывается в статье 24 закона о мобилизации, бронирование военнообязанных запаса осуществляется для обеспечения функционирования определенных органов, предприятий и организаций в особый период. Такую отсрочку могут получить работники органов государственной власти или других госорганов, органов местного самоуправления и предприятий, у которых есть определенные мобилизационные задачи.

При этом стоит отметить, что, как указывается на сайте бесплатной правовой помощи, некоторые предложения органов государственной власти, других государственных органов по бронированию военнообязанных не будут рассматриваться Министерством экономики в случае:

отсутствия согласования предложений Министерством обороны;

несоответствия представленных Предложений форме, определенной приложением 1 к Постановлению;

отсутствия данных в соответствующих графах предложений.

Основания для аннуляции отсрочки

истечение срока ее действия;

завершение выполнения или отмена задачи предприятию, учреждению, организации по удовлетворению потребностей Вооруженных сил, других военных формирований, населения;

ликвидации органа госвласти, другого государственного органа, компании, учреждения, организации;

увольнение военнообязанного из органа государственной власти, другого государственного органа, предприятия, учреждения, организации (пункт 4 Постановления).

"При наличии одного из трех последних оснований аннулирования отсрочки от призыва на военную службу во время мобилизации и военное время осуществляется путем принятия в однодневный срок решения Министерства экономики на основании обоснованного представления органа государственной власти, другого государственного органа и отправки его копии Министерству обороны, а также указанным органам", — указывается на сайте.

Напомним, ранее мы писали о том, как военнообязанным подтвердить отсрочку от армии.

Также мы сообщали о том, что главнокомандующий Валерий Залужный рассказал, необходима ли Украины очередная волна мобилизации.