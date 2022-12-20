СМИ рассказали о главных злоупотреблениях местных властей: причины сопротивления реформам очевидны

Что нужно для послевоенного восстановления Украины

Без ликвидации масштабных схем злоупотреблений местных властей в вопросах выдачи разрешительных документов для строительной сферы послевоенное восстановление Украины будет невозможно. Журналисты сайта Факты рассказали, почему органы местного самоуправления противятся градостроительной реформе, которую вводит принятый на прошлой неделе законопроект 5655. Основная причина – нежелание терять доступ к коррупционным схемам.

По разным данным, недобросовестные участники строительного процесса могут зарабатывать на сделках и схемах в строительной отрасли около 10 млрд грн в год , пишет издание. "При этом большинство проблемных звеньев в этой цепочке – это именно чиновники местной власти, которые решают, на какие нарушения закрыть глаза, а кому даже при наличии всех необходимых документов устроить "веселую жизнь" на долгие месяцы, а возможно, и годы согласований и безосновательных отказов.

Благодаря" такому избирательному отношению к своим полномочиям местные власти могут годами "не замечать" проекты типа 42 долгостроев Анатолия Войцеховского, часть которых возводилась вообще без документов, в результате чего обманутыми оказались более 13 тыс. инвесторов", — говорится в статье.

В крупных городах региональные власти вместе с приближенными застройщиками таким образом создают неестественную монополию, распределяя лакомые участки между "своими" и отсекая "неудобных" участников рынка. Один из хрестоматийных примеров – Ирпень, где застройку контролирует лично бывший мэр Владимир Карплюк, фактически руководящий городом, добавляет издание.

Подход, заложенный в проекте 5655, позволит возложить на местные власти прямую ответственность за самовольное строительство и оставить за ними мониторинг сложных проектов. "Однако, в отличие от сегодняшнего положения дел, выявление автоматической системой проблемных объектов будет требовать в обязательном порядке совершения конкретных действий – вплоть до решения о сносе. А "тихий договорняк" повлечет наказание для всех участников сговора", — отмечают журналисты.

По мнению авторов, нарушения местных властей в области градостроительства можно условно разделить на три типа. Это выдача градостроительных условий и ограничений (ГУО) на застройку земельного участка с нарушением ограничений, установленных градостроительной документацией (то есть сами чиновники выдают заведомо незаконные документы). Также это намеренное затягивание с выдачей ГУО, разрешительных документов, присвоения адреса и т.п. Кроме того, это также отсутствие актуализированной градостроительной документации или ограничение к ней доступа, что приводит к злоупотреблениям как со стороны чиновников, так и застройщиков, ведь позволяет понимать реальное положение дел в городе с участками и инфраструктурой только избранному кругу лиц.

В статье приводится ряд примеров таких нарушений, которые стали известны благодаря публикациям в медиа и официальным сообщениям, а также из внутреннего доклада ГИАГ, выдержки из которого находятся в распоряжении редакции. В частности, речь идет о застройке в исторических ареалах крупных городов без согласованных буферных зон наследия ЮНЕСКО, незаконных разрешениях на строительство жилья вместо торговых помещений и наоборот – коммерческих объектов там, где должно быть жилье. Регулярные безосновательные проверки и затягивание выполнения законных требований по предоставлению разрешительных документов застройщикам. "Особо остро это ощущается, если сравнить статистику отказов при выдаче различных типов документов в органах местного самоуправления и в Госинспекции архитектуры и градостроительства (ГИАГ). Например, относительно разрешений на строительство процент отказов в регионах, по данным ГИАГ, — более 58%, тогда как в инспекции — 23%. Относительно ГУО в КГГА процент отказов в выдаче — 75%, тогда как средний по регионам – 30-35%", — говорится в материале. Из-за безосновательных задержек вовремя не вводятся в эксплуатацию не только жилье и коммерческие объекты, но даже больницы.

"С сегодняшним распределением полномочий и системой взаимодействия между местными чиновниками и бизнесом о развитии и прозрачности можно забыть. Особенно — накануне большого восстановления, под которое намерены выделить средства наши западные партнеры, для которых транспарентность использования ресурсов будет одним из главных требований финансирования возрождения страны. Понятно, что радикальных изменений привычных практик никто не любит. Однако без признания того, что реформа в строительной отрасли уже давно перезрела, трудно будет развивать страну после победы", — резюмируют авторы материала.