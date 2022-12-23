Favbet Foundation передал ВСУ еще два внедорожника Mitsubishi L200

Автомобили уже в подразделениях

Благотворительный фонд Favbet Foundation передал для Вооруженных Сил Украины еще два внедорожника высокой проходимости Mitsubishi L200.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на уведомление фонда.

Один автомобиль уже в распоряжении подразделения Главного управления разведки, выполняющего боевые задания в районе города Бахмут Донецкой области.

Другой внедорожник уже используется в составе мобильных групп минирования в Макеевке Луганской области.

Кроме того, фонд передал подразделению ВСУ квадрокоптер DJI Mavic 3 для эффективной воздушной разведки и выявления враждебных позиций.

Напомним, при содействии фонда ВСУ регулярно получают транспорт, средства связи, разведки, спецоборудования и остальные необходимые для фронта вещи.

С начала полномасштабного вторжения Favbet Foundation вместе с партнерами передали для ВСУ уже около 55 авто — внедорожники, кареты скорой помощи, микроавтобусы и грузовики.

Все они помогают защитникам Украины выполнять задачи в зоне боевых действий.

Favbet Foundation – благотворительный фонд, основанный в 2020 году компанией Favbet.

Фонд поддерживает инициативы в сфере образования, здоровья и спортивного развития.

В настоящее время 95% проектов ориентированы на помощь ВСУ и пострадавшим от войны людям.