Использование туристических газовых баллонов: как избежать трагедии дома

Киевляне часто совершают ошибку из-за неправильного использования газовых горелок, предназначенных для применения на открытом воздухе.

С ростом числа выключения света и отключения электроплит в квартирах Киева также участились случаи взрывов туристических газовых баллонов, с помощью которых горожане пытаются приготовить еду или нагреть воду. Одна из причин – неправильное использование газовых горелок, предназначенных для применения на открытом воздухе.

Об этом Киевская городская военная администрация сообщает в своем официальном Telegram-канале и напоминает, что туристические газовые горелки и плитки не рассчитаны на длительное горение и приготовление пищи в большой посуде.

Чтобы избежать трагедии, следует помнить:

Длительное горение может привести к перегреву и взрыву баллона.

Большая посуда нагревается и распространяет тепло на баллон, из-за чего она может взорваться.

И все же, если вы решились воспользоваться туристической горелкой дома, соблюдайте важные лайфхаки, которые помогут и приготовить еду, и сохранить жизнь и здоровье:

Обеспечьте вентиляцию в помещении, где включена горелка. К примеру, можно открыть окно на проветривание.

Не оставляйте горелку без присмотра. Пламя может погаснуть из-за сквозняка или утечки жидкости на конфорку.

Отсоединяйте баллон от плитки после приготовления.

Храните его в темном месте при комнатной температуре.

Не используйте горелку для длительного приготовления пищи, а только для подогрева воды или порции в небольшой посуде.

Не храните баллон на холодном балконе, ведь при заносе баллона в помещение и нагревании – газы расширяются, что создает дополнительную угрозу взрыва.

Напомним, в Киеве в результате взрыва газа в спальном районе Троещина пострадал 38-летний квартиросъемщик, он получил ожоги рук, головы и шеи. Также были повреждены кондиционеры на четырех этажах, три автомобиля и стена соседней квартиры.

Похожий случай произошел на Волыни, где в результате взрыва двух туристических газовых баллонов в многоквартирном доме пострадали два человека.