Когда украинцам ждать потепления: синоптик дал прогноз до конца зимы

С середины февраля ожидается медленное но уверенное потепление

Не смотря на то, что в ближайшие дни на территории Украины ожидается потепление, зима в этом году еще успеет в очередной раз проявить свой "характер". Народный синоптик Владимир Деркач озвучил свой прогноз погоды до конца зимы 2023.

Как передает издание OBOZREVATEL, ссылаясь на Деркача, в последнем месяце этой зимы погода в Украине будет переменчивой. Будут и заморозки, потепление и обильные осадки.

"В начале последнего месяца зимы – слабые осадки. Ближе к середине первой декады они перерастут в интенсивные. В этот период зима покажет свой характер – два-три дня будут достаточно холодными", – рассказал Деркач.

Вторая декада месяца, считает синоптик, уже будет более стабильной и ознаменуется медленным, но уверенным потеплением. Приблизительно в средине месяца осадков будет совсем немного, ночью возможен небольшой минус, а днем – около нуля градусов. В третьей декаде, Деркач прогнозирует, небольшие морозы по ночам, а днем все также ожидается плюсовая температура.

"Хотя середина этой десятидневки в течение 2-4 дней еще напомнит о зиме. Но днем уже будет чувствоваться дыхание весны", – заявляет синоптик.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Украину двигаются теплые массы воздуха из Африки.

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