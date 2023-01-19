Февраль в Украине будет теплым, но с сюрпризами - прогноз

Вторая половина зимы в этом году удивит украинцев погодой

В Украину уже в ближайшие дни января вернется теплая погода, а в феврале затем настоящей зимы также не предвидится. Последний зимний месяц по температуре воздуха больше будет напоминать весну.

Народный синоптик Станислав Щедрин на своей странице в Facebook озвучил новый прогноз погоды на оставшиеся почти две недели января и рассказал, чего украинцам ждать в конце зимы.

Так, его словам, до конца текущего месяца в большей части областей нашей страны уже не ожидается морозов. Только в западных областях все еще зима будет показывать свой "характер". Там ожидаются сильные снегопады и вьюги. Однако это не затянется надолго.

Синоптик отметил, что в затем в первой половине февраля на территории всей Украины погода будет теплой и практически без осадков. А во второй половине осадков будет больше — ожидаются дожди и иногда дожди с мокрым снегом. Но в то же время температура воздуха будет оставаться "плюсовой". По мнению Щедрина, погода в феврале будет похожа на весеннюю.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что синоптик Игорь Кибальчич рассказал, какой будет погода в Украине до 22 января и стоит ли ожидать похолодания в это дни.