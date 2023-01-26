Сюрпризы от "весеннего" февраля: синоптики рассказали, какие города накроют снегопады

Февраль будет богат на осадки

Синоптики прогнозируют довольно теплую погоду на последний месяц зимы. Однако в некоторых городах Украины, несмотря на неожиданно "весенний" февраль, ожидаются осадки в виде снега. "Телеграф" расскажет, какие города напоследок накроют снегопады этой зимой.

Так, по данным сайта Gismeteo, февраль принесет с собой большое количество осадков. В большей части городов это будет мокрый снег с дождем или же просто дожди, но в остальной части ожидаются снежные дни.

В Киеве на протяжении месяца следует ожидать мокрой погоды. Согласно прогнозам, едва ли не половину февраля в столице будет мокрый снег с дождем. При этом после 12 числа ежедневно начнет держаться плюсовая температура воздуха в дневное время.

В то же время снегопады в последний месяц зимы пройдут на востоке Украины — в Харькове, Луганске и Донецке. Синоптики отмечают, что в целом в феврале в этих городах будет по несколько снежных дней. Температура воздуха начнет также повышаться после 12 февраля и меняться на плюсовую днем.

Также несколько снежных дней ожидается в Днепре в последний месяц этой сложной зимы. В то же время столбики термометров начнут показывать плюсовую температуру практически с самого начала февраля.

Снега стоит ждать в феврале также и в Полтаве. Он будет сменяться затем мокрым снегом с дождем. Температура воздуха в дневное время в этом городе также начнет расти после 12 числа.

Не обойдется без снега и в северном городе Чернигов. По прогнозу погоды, снегопады нароют его только два раза.

Отмечается, что на юге Украины в феврале будут идти дожди, без мокрого снега. Средняя температура воздуха в дневное время будет достигать +8..+10 градусов. В западной части страны на протяжении едва ли не половины месяца ожидаются дожди с мокрым снегом. Столбики термометров будут подниматься днем в среднем до +5-6 градусов.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что синоптики рассказали, какой в Украине будет погода в марте и стоит ли ожидать "сюрпризов" от первого месяца весны.