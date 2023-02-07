Морозы отступят: когда в Украину придет потепление

Февраль еще немного "поморозит" украинцев

Погода в Украине в феврале началась с морозными "сюрпризами", от которых украинцам этой зимой удалось отдохнуть. Однако синоптики обещают, что во второй половине месяца стоит ожидать потепления.

Так, по данным сайта Meteoprog, который опубликовал среднюю погоду на февраль 2023 года по Украине, отмечается, что в первой половине февраля максимальная температура воздуха днем будет держаться на уровне +3..+4 градуса. В ночное время ожидается до -2..-3 градусов.

Потепление, по информации синоптиков сайта, придет в Украину после 22 февраля. Температура воздуха в дневное время будет подниматься до +6, а в последующие дни до 7 градусов тепла. В то же время ночью в некоторые дни будут "минуса" или ноль, а в некоторые — столбики термометров поднимутся до +2.

Что касается осадков, то их в феврале будет небольшое количество. Снегопадов и метелей не ожидается вовсе. Будет лишь несколько дождливых дней в завершение зимы. Согласно прогнозу, дожди пройдут 15, 17 и 23 февраля. В остальные дни будет облачная или солнечная погода.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что синоптики озвучили прогноз погоды на март 2023. По их информации, настоящая весна в Украину придет во второй половине месяца.