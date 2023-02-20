"Зиме пора собирать чемоданы": синоптик о первых днях марта в Украине

Потепление уже спешит в Украину

Февраль еще успеет удивить украинцев перепадами температур, а первые дни весны принесут долгожданное потепление в нашу страну. Уже совсем скоро на смену пасмурным днями придут солнечные.

В ближайшие семь дней еще ожидаются осадки, но они также будут чередоваться с сухой и солнечной погодой, которая будет "намекать" февралю, что ему пора уходить. Об этом на своей странице в Facebook сообщила украинский синоптик Наталья Диденко.

"Ближайшую неделю деликатно будет намекать зиме, что пора собирать чемоданы", — говорит синоптик.

К концу февраля температура воздуха в ночное время будет заметно падать, днем стоит ожидать "плюсов".

"Ветер будет почти все время гоняться за облаками, будет порывистым, до сильного, ночью градусы будут пытаться нырнуть вниз (особенно 23 и 28 февраля), однако все же днем будут побеждать, пусть и скромные, но "плюсы", — добавила Диденко.

Синоптик отмечает, что март в Украине начнется с потепления. Уже в первые дни весны оно будет заметно в южной, центральной и восточной частях страны.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что синоптики рассказали, какой погоды ждать украинцам в марте, апреле и мае, и какие "сюрпризы" преподнесёт весна.