"Зиме пора собирать чемоданы": синоптик о первых днях марта в Украине
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Потепление уже спешит в Украину
Февраль еще успеет удивить украинцев перепадами температур, а первые дни весны принесут долгожданное потепление в нашу страну. Уже совсем скоро на смену пасмурным днями придут солнечные.
В ближайшие семь дней еще ожидаются осадки, но они также будут чередоваться с сухой и солнечной погодой, которая будет "намекать" февралю, что ему пора уходить. Об этом на своей странице в Facebook сообщила украинский синоптик Наталья Диденко.
"Ближайшую неделю деликатно будет намекать зиме, что пора собирать чемоданы", — говорит синоптик.
К концу февраля температура воздуха в ночное время будет заметно падать, днем стоит ожидать "плюсов".
"Ветер будет почти все время гоняться за облаками, будет порывистым, до сильного, ночью градусы будут пытаться нырнуть вниз (особенно 23 и 28 февраля), однако все же днем будут побеждать, пусть и скромные, но "плюсы", — добавила Диденко.
Синоптик отмечает, что март в Украине начнется с потепления. Уже в первые дни весны оно будет заметно в южной, центральной и восточной частях страны.
Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что синоптики рассказали, какой погоды ждать украинцам в марте, апреле и мае, и какие "сюрпризы" преподнесёт весна.