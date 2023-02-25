Конец зимней погоде: холода покидают Украину (видео)

Синоптики уверены в скором приходе настоящей весны

Несмотря на попытки зимы "обмануть" всех непродолжительными снегопадами и морозами, большинство украинцев убеждены, что срок холодного времени года подходит к концу.

Общие чаяния и ожидания выразил народный синоптик Станислав Щедрин.

"Ну вот почти и конец зимней погоде, лишь иногда еще будут несущественные и короткие похолодания. Уже с 25 февраля по всей Украине ожидается значительное потепление до +10+15, на юге до +15+18", — написал он в социальной сети.

Если говорить более конкретно, то, согласно прогнозу синоптика Игоря Кибальчича, в субботу, 25 февраля, в западных областях пройдут умеренные осадки в виде дождя, местами с мокрым снегом. В отдельных районах ожидаются значительные осадки. В Карпатах сильный мокрый снег, налипание мокрого снега. На дорогах местами гололедица. Температура воздуха в течение суток +2…+7 °С, днём на Буковине и Подолье +8…+13 °С. В Карпатах в течение суток около 0 °С. На севере Украины ночью ожидается небольшой мокрый снег и дождь, днём умеренный дождь, местами с мокрым снегом. Температура воздуха ночью -2…+3 °С, днём +3…+8 °С, в Киевской области до +10…+12 °С. В центральных областях ночью пройдёт небольшой снег, мокрый снег, местами с дождём. Днём без существенных осадков, только в Черкасской области вечером небольшой дождь. В ночное время на дорогах местами гололедица. Температура воздуха ночью -2…+3 °С, днём +6…+11 °С, в Кировоградской области до +13 °С. В южной части страны ночью ожидается небольшой дождь, местами с мокрым снегом, днём без существенных осадков. Температура воздуха ночью -1…+4 °С, днём +10…+15 °С, в Крыму и Одесской области местами +16…+18 °С. В восточных областях ночью пройдёт снег, мокрый снег. Днём местами небольшие осадки. На дорогах гололедица. Температура воздуха ночью -5…0 °С, днём +3…+8 °С.

В воскресенье, 26 февраля, в западных областях пройдёт небольшой снег, мокрый снег, в Карпатах умеренный. На дорогах местами гололедица. Температура воздуха ночью -4…+1 °С, днём -1…+4 °С. В Карпатах в течение суток -6…-1 °С. В северных областях ночью местами пройдёт дождь с мокрым снегом, днём без существенных осадков. На дорогах местами гололедица. Температура воздуха ночью -3…+2 °С, днём +2…+7 °С. В центрально регионе ночью местами пройдёт небольшой дождь. Днём умеренный дождь с мокрым снегом. Местами налипание мокрого снега, туман. Температура воздуха в течение суток +1…+6 °С. На юге Украины ночью небольшой дождь, днём в Одесской области местами небольшой дождь, на остальной территории без существенных осадков. Температура воздуха ночью +5…+10 °С, днём +6…+11 °С, на юге Одесской области, в Крыму и Приазовье +12…+17 °С. В восточной части страны ночью ожидается небольшой дождь, днём в Харьковской и Луганской областях умеренный дождь с мокрым снегом. Ветер юго-западный 5 – 10 м/с. Температура воздуха в ночное время +2…+7 °С, днём +1…+6 °С, в Донецкой и Луганской областях +6…+12 °С.

Прогноз коллеги подтверждают в Укргидрометцентре.

В дальнейшем снижения температуры также не предвидится – об этом свидетельствуют данные на погодных сайтах.

Метеопрог

УНИАН

Gismeteo

И хотя до настоящей весны еще далеко, и даже в первый день марта температура воздуха в среднем будет держаться на уровне 3 градусов выше 0 днем, процесс прихода весны, конечно, необратим, и скоро многие украинцы наверняка будут жаловаться на "ужасную жару" и "невероятный солнцепек".