Залужный рассказал, когда оккупантов прогонят из Мариуполя (видео)

Главнокомандующий дал обещание ребенку

Вернуть оккупированный Мариуполь Украина сможет уже в 2023. Об этом рассказал главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный.

В интервью с Дмитрием Комаровым для проекта "Год" он рассказал о случае с маленьким мальчиком. Четырехлетний ребенок во время встречи с детьми отвел Залужного в сторону и спросил, точно ли вернемся в Мариуполь. Главнокомандующий ответил, что Украина вернется в Мариуполь, а на вопрос когда уточнил, что в этом году.

Также Залужный в интервью журналисту отметил, что воюет за свой дом, страну и семью. Главнокомандующий коротко проанализировал поведение россии, акцентировав, что самое дешевое, что есть в рф — человеческая жизнь, даже в сравнении с СССР. У Украины при этом другая тактика и стратегия, наша страна не использует бездумно большое количество боеприпасов, а считает каждый снаряд.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что хотя большинство городов Украины приняли удар оккупантов около четырех утра, вторжение началось раньше. Бой держали пограничники — первый прорыв россиян зафиксирован в 3:40 на участке Луганского пограничного отряда.