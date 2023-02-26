В первой декаде марта похолодает: синоптики рассказали, когда ждать "кусачих" минус 8 градусов

Страну ждет сезон неустойчивой погоды

Пока большинство украинцев "гадают", когда же начнется настоящая весна, природа решила подбросить людям еще несколько "зимних сюрпризов".

О них рассказал синоптик Игорь Кибальчич.

"Обострение циклонической деятельности над странами Балтии и беларусью, а также активизация атмосферных фронтов приведёт к очередному периоду неустойчивой погоды с осадками и значительным повышением температуры воздуха в большинстве областей Украины", — пишет он.

Согласно прогнозу эксперта, в воскресенье, 26 февраля, в западных областях пройдёт небольшой мокрый снег, в Карпатах умеренный. На дорогах местами гололедица. Температура воздуха ночью -4…+1 °С, днём -1…+4 °С. В Карпатах в течение суток -6…-1 °С.

В северных областях ночью местами пройдёт дождь с мокрым снегом, днём без существенных осадков. На дорогах местами гололедица. Температура воздуха ночью -3…+2 °С, днём +2…+7 °С. В центрально регионе ночью местами пройдёт небольшой дождь. Днём умеренный дождь с мокрым снегом. Местами налипание мокрого снега, туман. Температура воздуха в течение суток +1…+6 °С.

На юге Украины ночью небольшой дождь, днём в Одесской области местами небольшой дождь, на остальной территории без существенных осадков. Температура воздуха ночью +5…+10 °С, днём +6…+11 °С, на юге Одесской области, в Крыму и Приазовье +12…+17 °С. В восточной части страны ночью ожидается небольшой дождь, днём в Харьковской и Луганской областях умеренный дождь с мокрым снегом. Температура воздуха в ночное время +2…+7 °С, днём +1…+6 °С, в Донецкой и Луганской областях +6…+12 °С.

В Киевской области 26 февраля, по данным Укргидрометцентра, будет облачно, ночью небольшой мокрый снег и дождь, днем без существенных осадков. Температура по области ночью от …+3 °С до -2 °С, днем от +1 °С до +6 °С. В Киеве ночью около 0 °С, днем от +3 °С до +5 ° С.

В дальнейшем в Украине установится типично весенняя погода с "плюсами" в дневное время и "минусами" ночью.

При этом к концу первой декады марта ночное похолодание будет довольно ощутимым, до минус 8 градусов, прогнозируют на сайте Meteoprog

О минусах примерно в те же дни предупреждают и специалисты сайта MeteoUA.

Более оптимистично настроены эксперты сайта GisMeteo. Но при этом они обещают в начале марта много мокрого снега с дождем.

При этом сюрпризы погоды, согласно прогнозам синоптиков, продолжатся и во втором месяце весны: погода в апреле будет более пасмурной, нежели в марте и на протяжении всего месяца практически не будет солнечных дней.