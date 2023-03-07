Не в 2023 году: глава Института нацпамяти дал прогноз, когда и как закончится война в Украине

Освобождение Крыма может произойти и без развала россии, считает эксперт

Вопрос когда и как закончится война в Украине — волнует миллионы людей. Согласно одним прогнозам, это произойдет уже в следующем году.

В то же время глава Украинского института национальной памяти и ныне боец ВСУ Антон Дробович считает, что достижение границ не приведет к окончанию войны, а изменит ее. В интервью "Телеграфу" он рассказал, что, по его мнению, война перейдет в другую фазу, но большинство граждан почувствуют облегчение.

Украинцы будут ждать создания нового мирового порядка. Прогнозировать, что именно произойдет, Дробович не берется, предполагает, что мир может пройти через экономическую депрессию. Что касается освобождения Крыма, то оно может произойти и без тотального распада россии, военным путем. Дробович проводит параллели с историей Второй мировой, когда Красная армия бежала с полуострова. В то же время именно освобождение Крыма военным путем может стать одним из оснований развала России. Это не будет простым процессом, отмечает эксперт.

Что касается сроков окончания войны, глава Института национальной памяти не дает оптимистические прогнозы. "Мы еще будем минимум два-три года активно воевать. В рамках истории — это вообще мелочи", — отмечает он и приводит в пример освободительные процессы конца второй декады XX века, когда от начала до зимних походов прошло почти пять лет.

Полный текст интервью Антона Дробовича читайте на сайте "Телеграф" в статье: "Когда путина убьют, на его место придет кто-то такой же брезгливый, как он", — Антон Дробович о войне, Залужном и Победе

Ранее "Телеграф" рассказывал о сценариях окончания войны в Украине от американских аналитиков. Они видят три пути, среди которых, вероятнее всего, начало переговоров без абсолютной победы.