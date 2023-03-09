Весна будет аномальной: украинцам рассказали, какой погоды ждать

Украинский синоптик порадовала прогнозом

Весна в этом году будет теплой, но каждый ее месяц будет преподносить украинцам погодные сюрпризы. А средняя за сезон температура воздуха может быть выше нормы на 1-2⁰С.

Такой прогноз сделала старший научный сотрудник Украинского гидрометеорологического центра Вера Балабух. По ее словам, подобные аномалии этой весной ожидаются также и для средней температуры за месяц.

"Стратосферное потепление, которое начало развиваться, может усилить меридиональную циркуляцию атмосферы и будет способствовать заливам арктического воздуха с севера, северо-запада и востока, которые обусловят неустойчивую погоду, особенно в первой половине весны", — отметила Балабух.

В то же время синоптики портала Gismeteo прогнозируют минусовую температуру в ночное время в некоторые дни марта. Хотя уже к концу месяца во многих городах Украины температура воздуха днем может достигать +16..+17 градусов, а ночные заморозки сменяться "плюсами".

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что синоптики озвучили прогноз погоды в Украине на апрель. По их данным, второй месяц весны практически не подарит украинцам теплых дней. Вместо этого апрель принесет пасмурную погоду и большое количество осадков.