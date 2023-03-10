На Украину надвигается похолодание с дождями и мокрым снегом: синоптики удивили прогнозом

Весна продолжает удивлять своей непредсказуемостью

Согласно прогнозу синоптика Веры Балабух, весна этого года будет теплой, а каждый ее месяц будет преподносить украинцам погодные сюрпризы.

И, похоже, первый сюрприз следует ожидать уже в ближайшие часы – 10 марта по всей Украине прогнозируют незначительное похолодание, а в некоторых областях возможны небольшие осадки в виде дождя кое-где с мокрым снегом.

Об этом пишет в социальной сети народный синоптик Станислав Щедрин.

"Самое тепло будет в западных, южных областях, а также в Кировоградской области, там температура воздуха будет составлять в пределах от +9+11 и до +12+15, на востоке температура днем поднимется до +8+10, холоднее всего будет на севере страны — до + 6+9 градусов, днем по всей стране без существенных осадков", – отмечает он.

Об осадках сообщают и в Укргидрометцентре. Согласно прогнозу дипломированных синоптиков, днем в восточных, юго-восточных областях на Закарпатье и Волыни небольшой дождь, в северной части с мокрым снегом.

Температура ночью 2-7° тепла, на севере страны от 2° тепла до 3° мороза; днем 8-13° тепла, в южной части, в Закарпатье и Прикарпатье до 17°, в северных областях 4-9° тепла.

В Киевской области 10 марта следует ожидать облачную погоду с прояснениями. Ночью небольшой дождь и мокрый снег, днем без осадков. Температура по области ночью от 2° тепла до 3° мороза, днем 4-9° тепла. В Киеве ночью около 0°, днем 6-8° тепла.

В начале новой недели дожди прекратятся, температура будет достаточно комфортной, считают специалисты сайта Gismeteo.

Вместе с тем на сайте "Метеопрог" настроены более оптимистично и обещают во второй декаде месяца чуть ли не "летние" +17 градусов тепла.

Конечно, многие украинцы обрадуются таким перспективам. Но, возможно, по "весеннему холоду" еще придется и скучать – в том случае, если сбудется прогноз Николая Кульбиды о слишком жарком лете.