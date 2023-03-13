"Привет" от зимы: в каких городах ждать снега и резкого похолодания в начале апреля
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В преддверии апреля в Украине значительно похолодает
Погода в начале апреля совершенно не порадует украинцев, поскольку уже первый день этого месяца принесет с собой осадки в виде снега или мокрого снега с дождем. Синоптики прогнозируют ухудшение погоды во многих городах Украины с наступлением второго месяца весны.
По данным портала Gismeteo, в конце марта ожидается значительное похолодание, а уже 1 апреля температура воздуха в части украинских городов будет держаться на уровне +2..+3 градусов. Таким образом, всего за несколько дней температура упадет в среднем с +14 градусов до всего лишь + 2-3.
Так, в Киеве в первый день апреля пройдет мокрый снег с дождем. В дневное время температура поднимется до +2 градусов, а к ночи упадет до -1. При этом, согласно прогнозу синоптиков, погода начнет улучшаться только после 23 числа.
В Чернигове в этот день также ожидаются осадки в виде снега с дождем. Днем столбики термометров поднимутся до +3 градусов, в ночью похолодает до -1.
Аналогичная ситуация 1 апреля будет и в Сумах. В первый день апреля пройдет мокрый снег с дождем, а накануне несколько дней будет идти снег. При этом к ночи в этот день ожидается до -3 градусов.
Днепр встретит первый день апреля со снегом. Температура воздуха днем поднимется до +2 градусов, а ночью упадет до -2.
Также снежным выдастся первый день апреля в Харькове. В прогнозе указано, что днем температура прогреется до +2 градусов, однако ночью стоит ожидать до 3 градусов ниже 0.
Погода в Ужгороде 1 апреля также огорчит вовсе не весенней погодой. На протяжении дня ожидается мокрый снег с дождем. Температура воздуха в дневное время будет в пределах +3 градусов, а ночью упадет до нуля.
Жителям Львова в этот день также стоит ожидать неблагоприятной погоды. 1 апреля в этом году принесет мокрый снег с дождем.
Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что синоптики озвучили прогноз погоды в Украине на Пасху в этом году, которую будут праздновать 16 апреля. Многих украинцев такая погода вовсе не порадует.