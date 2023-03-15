Все снаряжение шло из стран НАТО: адвокат раскрыл детали дела Шаповалова

Экс-замминистра обороны делал все возможное, чтобы обеспечить потребности армии, заявил защитник

Адвокат экс-заместителя министра обороны Вячеслава Шаповалова Сергей Митюрин заявил, что в начале полномасштабного вторжения россиян Шаповалов делал все возможное, чтобы обеспечить потребности украинской армии, которая резко увеличилась в 3,5 раза.

В частности, в кратчайшие сроки Шаповалов помог организовать закупку и доставку из стран — членов НАТО тысяч единиц военного снаряжения. Поэтому подозрение ГБР относительно препятствования экс-заместителем деятельности ВСУ является абсолютно абсурдным, поделился Митюрин в интервью для РБК-Украина.

Сергей Митюрин

По его словам, в начале российского вторжения действовать надо было быстро. Вся необходимая ВСУ продукция была за границей. Кроме того, Россия специально создавала дефицит касок, бронежилетов и необходимого сырья, размещая заказы по всей Европе. Из-за манипуляций РФ также увеличились цены на амуницию: разница составляла 30-40%.

Чтобы опередить врага и обеспечить нашу армию, было принято решение действовать по условиям иностранных поставщиков. Одним из таких условий стало осуществление предоплаты заказов.

"У каких-то "шарашкиных конторах" закупок не было. Когда мы говорим о стандартах, надо понять, что натовские и украинские стандарты отличаются определенным образом. А в этом случае все, что закупалось, происходило из стран НАТО. Что касается качества, эти товары имели сертификаты качества и соответствия стандартам – также выданы в странах НАТО", — подчеркнул адвокат.

Тогда встал вопрос, как осуществлять тот контроль качества, который предусматривало МО. Ведь проверить продукцию с привлечением представителей Минобороны, как предполагалось ранее, было невозможно.

"Иностранные компании имеют свои стандарты качества. И они говорили: или мы работаем по нашим договорам, или не работаем с Украиной вообще", — говорит Митюрин.

Наличие сертификатов НАТО у компаний-поставщиков убедило МО в том, что снаряжение является качественным.

"Какие были у Департамента закупок основания не быть уверенным в том, что товар придет надлежащего качества? Таких оснований не было. Особенно, когда "горит", потому что надо держать оборону от наступления врага", — отметил адвокат.

Согласно договорам, производители обязаны были заменить всю некачественную продукцию или возместить их стоимость. Сейчас большая часть снаряжения находится на фронте. А некачественные товары вернулись к поставщикам.

Напомним, 24 января министр обороны Украины Алексей Резников поддержал просьбу Вячеслава Шаповалова о его увольнении с должности заместителя министра обороны Украины.