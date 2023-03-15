Снова температурные качели: украинцам рассказали, когда ждать похолодания в марте

Синоптики дали прогноз погоды на конец марта

Первый месяц весны с этом году не порадовал украинцев настоящим теплом. Погода на протяжении половины марта постоянно преподносит температурные "сюрпризы" и продлятся они до конца месяца. В последнюю неделю марта ожидается очередное похолодание.

По данным синоптиков сайта Meteoprog, которые публикуют средний прогноз погоды по Украине, начиная с 17 марта, едва ли не с каждым с каждым днем температура воздуха будет расти. Однако после 25 марта стоит вновь ожидать температурных качелей. Температура пойдет на спад и с +14 упадет до +12 в дневное время. И только начиная с 29 числа, она восстановится и начнет повышаться день за днем.

Отмечается, что в ночное время в период с 17 по 25 марта столбики термометров будут падать до отметок +3..+4 градуса. В последние дни месяца ожидается до +5 градусов.

Также синоптики прогнозируют, что до конца первого месяца весны будет всего лишь один дождливый день и ожидается он уже завтра, 16 марта. В остальные дни погода будет солнечной или пасмурной.

Напомним, ранее "Телеграф" , что синоптики рассказали, какой будет погода в Украине 1 апреля, и где пройдет снег или снег с дождем.