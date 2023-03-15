Укр

Быстро и удобно: как передать показания счетчиков через приложение на телефоне (видео)

Автор
Яна Порохня Яна Порохня
Дата публикации
Читати українською
Автор
Передать показания счетчиков можно через приложение Ощадбанка Новость обновлена 15 марта 2023, 20:07
Передать показания счетчиков можно через приложение Ощадбанка. Фото Иллюстративное фото

Система Интернет-банкинга дает вам ряд дополнительных возможностей при оплате коммунальных услуг

Оплатить коммунальные услуги украинцы могут сегодня не выходя из дома. Сделать это можно через приложение или на портале интернет-банкинга. Речь идет не только о Приват24, но и о приложении Ощадбанка.

На YouTube-портале Ощадбанка поделились подробной видеоинструкцией о том, как оплатить коммунальные услуги через мобильное приложение "Ощад 24/7". Удобно, что у клиента есть возможность формировать и сохранять шаблоны, которые будут использоваться при последующих платежах, что существенно экономит время и снижает риск совершить ошибку.

Как оплатить коммуналку в приложении "Ощад 24/7"

  • Зайдите в приложение.
  • Выберите раздел "Платежи" и подраздел "Коммунальные услуги".
  • Выберите страну проживания – оплатить через смартфон услуги ЖКХ сегодня могут жители Киева, Харькова, Запорожья, Днепра, Львова, Одессы.
  • Перейдите в коммунальные услуги своего города.
  • Кроме того, через Ощадбанк можно оплатить коммуналку по коду предприятия (код ЕРЦ), который указан в квитанции. Еще один способ — указать свой адрес проживания, но этот вариант доступен только для жителей Киева и Одессы.
  • В приложении автоматически загружается соответствующая квитанция, а вам остается сверить показания счетчиков с фактическими, и при необходимости – заменить данные в платежке.
  • Выберите банковскую карту для оплаты и нажмите "Продолжить".
  • Подтвердите операцию с помощью SMS-пароля, который придет на телефон.
  • Если хотите распечатать квитанцию – нажмите "Посмотреть детали".

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, как правильно снять показания счетчика воды. Важно помнить, что показатели счетчика холодной и горячей воды надо записывать отдельно.

Теги:
#Ощадбанк #Приложение #Показания #Счетчики