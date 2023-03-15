Быстро и удобно: как передать показания счетчиков через приложение на телефоне (видео)

Система Интернет-банкинга дает вам ряд дополнительных возможностей при оплате коммунальных услуг

Оплатить коммунальные услуги украинцы могут сегодня не выходя из дома. Сделать это можно через приложение или на портале интернет-банкинга. Речь идет не только о Приват24, но и о приложении Ощадбанка.

На YouTube-портале Ощадбанка поделились подробной видеоинструкцией о том, как оплатить коммунальные услуги через мобильное приложение "Ощад 24/7". Удобно, что у клиента есть возможность формировать и сохранять шаблоны, которые будут использоваться при последующих платежах, что существенно экономит время и снижает риск совершить ошибку.

Как оплатить коммуналку в приложении "Ощад 24/7"

Зайдите в приложение.

Выберите раздел "Платежи" и подраздел "Коммунальные услуги".

Выберите страну проживания – оплатить через смартфон услуги ЖКХ сегодня могут жители Киева, Харькова, Запорожья, Днепра, Львова, Одессы.

Перейдите в коммунальные услуги своего города.

Кроме того, через Ощадбанк можно оплатить коммуналку по коду предприятия (код ЕРЦ), который указан в квитанции. Еще один способ — указать свой адрес проживания, но этот вариант доступен только для жителей Киева и Одессы.

В приложении автоматически загружается соответствующая квитанция, а вам остается сверить показания счетчиков с фактическими, и при необходимости – заменить данные в платежке.

Выберите банковскую карту для оплаты и нажмите "Продолжить".

Подтвердите операцию с помощью SMS-пароля, который придет на телефон.

Если хотите распечатать квитанцию – нажмите "Посмотреть детали".

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