До какого числа нужно передавать показания счетчиков и куда обращаться: подробная инструкция
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Для каждой из услуг есть свои сроки передачи показания счетчиков
В Украине передавать показания счетчиков можно не выходя из дома. Но важно помнить сроки, в которые необходимо это делать.
Для каждого вида услуги ЖКХ есть свои определенные сроки, в которые нужно подать показания счетчиков за свет, газ или воду. На портале НВ рассказали о том, куда нужно передавать показания и когда.
Показания за электроэнергию
Передавать показания счетчика за свет нужно с 1 до 4 числа каждого месяца. Сделать можно это несколькими способами, а именно:
- через сайт ОСР (через личный кабинет);
- позвонить в колл-центр ОСР;
- через чат-бот (Viber, Telegram, Facebook Messenger);
- записать показатели в соответствующей графе платежного извещения при оплате в банковских учреждениях.
- другим способом, предусмотренным ОСР.
Показания за потребленный газ
Показания счетчика за потребленный газ нужно передавать каждый месяц в период с 1 по 5 число, даже если это выходные дни. Также важно не забывать, что украинцы платят не только за потребленный газ, но и за его транспортировку. Тариф за транспортировку фиксированный и потребленный объем газа на него не влияет. Обратиться можно:
- к оператору ГРМ (облгазу);
- на сайт или в чат-бот облгаза;
- в контакт-центр облгаза.
- записать показатели в соответствующей графе платежного извещения при оплате в банковских учреждениях.
Показания за водоснабжение
Снимать и передавать показания счетчиков за водоснабжение и водоотведение нужно каждый месяц до 28 числа. Сделать это можно также несколькими способами:
- в личном кабинете;
- на сайте;
- с помощью Viber-бота;
- по телефону контакт-центра (044) 202−0202;
- с помощью Telegram-бота в приложении;
- в Центрах коммунального сервиса (ЦКС) по телефону 247−40−40, а также в Центрах обслуживания потребителей Киевводоканала (ЦОС);
- записать показатели в соответствующей графе платежного извещения при оплате в банковских учреждениях.
Ранее "Телеграф" рассказывал о том, какие бывают счетчики на электроэнергию и как правильно снимать показания с каждого из них.