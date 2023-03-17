До какого числа нужно передавать показания счетчиков и куда обращаться: подробная инструкция

Для каждой из услуг есть свои сроки передачи показания счетчиков

В Украине передавать показания счетчиков можно не выходя из дома. Но важно помнить сроки, в которые необходимо это делать.

Для каждого вида услуги ЖКХ есть свои определенные сроки, в которые нужно подать показания счетчиков за свет, газ или воду. На портале НВ рассказали о том, куда нужно передавать показания и когда.

Показания за электроэнергию

Передавать показания счетчика за свет нужно с 1 до 4 числа каждого месяца. Сделать можно это несколькими способами, а именно:

через сайт ОСР (через личный кабинет);

позвонить в колл-центр ОСР;

через чат-бот (Viber, Telegram, Facebook Messenger);

записать показатели в соответствующей графе платежного извещения при оплате в банковских учреждениях.

другим способом, предусмотренным ОСР.

Показания за потребленный газ

Показания счетчика за потребленный газ нужно передавать каждый месяц в период с 1 по 5 число, даже если это выходные дни. Также важно не забывать, что украинцы платят не только за потребленный газ, но и за его транспортировку. Тариф за транспортировку фиксированный и потребленный объем газа на него не влияет. Обратиться можно:

к оператору ГРМ (облгазу);

на сайт или в чат-бот облгаза;

в контакт-центр облгаза.

записать показатели в соответствующей графе платежного извещения при оплате в банковских учреждениях.

Показания за водоснабжение

Снимать и передавать показания счетчиков за водоснабжение и водоотведение нужно каждый месяц до 28 числа. Сделать это можно также несколькими способами:

в личном кабинете;

на сайте;

с помощью Viber-бота;

по телефону контакт-центра (044) 202−0202;

с помощью Telegram-бота в приложении;

в Центрах коммунального сервиса (ЦКС) по телефону 247−40−40, а также в Центрах обслуживания потребителей Киевводоканала (ЦОС);

записать показатели в соответствующей графе платежного извещения при оплате в банковских учреждениях.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, какие бывают счетчики на электроэнергию и как правильно снимать показания с каждого из них.