Три дня без дождей и мощная магнитная буря: каких сюрпризов ждать украинцам в ближайшее время

Жителям трех регионов следует быть внимательными в эти выходные, предупреждает Укргидрометцентр

Прогнозы синоптиков о потеплении с каждым днем начинают понемногу реализовываться.

Так, в последующие трое суток в Украине осадков не ожидается, только в Одесской и Крыму, а в воскресенье на востоке местами небольшой дождь.

Такую ситуацию прогнозируют в Украинском гидрометцентре.

Также синоптики предупреждают, что в течение выходных, 18-20 марта на реке Припять в створе водпоста Речица при дальнейшем повышении уровней воды на 1-5 см в сутки продолжится затопление пойм, сельскохозяйственных угодий и хозяйственных сооружений в приречных населенных пунктах. .

В воскресенье, 19 марта, в западных областях сохранится погода без осадков. Ветер юго-восточный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью -4…+1°С, днем +8…+13°С. Такой прогноз приводит синоптик Игорь Кибальчич.

В северных областях сухая и облачная погода. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью -5...0°С, днем +6...+11°С.

В центре Украины сухо и малооблачно. Ветер северо-восточный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью составит -2…+3°С, днем +6…+11°С.

В южной части переменная облачность, без осадков. Ветер северный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +2…+7°С, днем +9…+14°С.

На востоке страны ночью без осадков, утром и днем местами пройдет небольшой дождь. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью ожидается в пределах -1...+4°С, днем +4...+9°С.

С началом новой недели температура воздуха в Украине будет повышаться, достигнув пика в последний день месяца, прогнозируют специалисты сайта "Метеопрог".

Более сдержанны в прогнозах специалиста сайта Gismeteo. Но они также обещают более-менее благоприятную погоду.

В то же время астрономы не советуют сильно "расслабляться", ведь ровно через неделю, 25 марта, землян ждет магнитная буря силой 5 баллов. "В этот день возможны головные боли. Могут наблюдаться резкие перепады настроения, упадок сил, депрессия. Следите за своим психическим состоянием: избегайте эмоционального напряжения, стрессовых ситуаций", — рекомендуют они.

При этом со следующей субботы, 25 марта, в Украину начнут поступать более стабильные воздушные массы и начнется антициклоническая деятельность. В большинстве областей придет значительное потепление, с которым обычно приходит сезон дачных работ. А значит, магнитные бури наверняка отойдут на второй план.