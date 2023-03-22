Как настоящая весна: какой будет погода на конец недели

Температура воздуха будет достигать 17 градусов тепла

Синоптики в большинстве регионов Украины прогнозируют переменную облачную и дождливую погоду в середине недели. Однако в уикенд она серьезно изменится и станет больше похожа на майскую, хотя и с осадками.

Как сообщает сайт Sinoptik, в большинстве регионов страны ожидается максимальное количество осадков в воскресенье, 26 марта.

Погода во Львове 24-26 марта

Во Львове синоптики прогнозируют переменную облачность с серьезными осадками в оба выходных. Температура воздуха днем составит +11…17 градусов. Ночью отметки термометров упадут до +6…10 °С.

Погода в Киеве 24-26 марта

В Киеве погода самая солнечная из других городов, но в выходные, 25-26 марта, ожидается немалый дождь. Днем воздух в столице прогреется до +13-17 °С, а ночью здесь также будет теплее всего: +9…11 градусов.

Погода в Харькове 24-26 марта

Погода в восточной Украине будет преимущественно облачной, с немалым количеством осадков в воскресенье, 26 марта. Днем температура в Харькове будет достигать +14…15 °С, а ночью будет опускаться до 7…10 градусов тепла.

Погода в Донецке 24-26 марта

В Донецке ожидают еще большего перепада дневных и ночных температур, однако к концу недели, 26 марта, там также будут осадки в виде дождя. Днем столбики термометров покажут около +16...17 °С, а ночью будет прохладно: +4...7 градусов.

Погода в Днепре 24-26 марта

В Днепре синоптики обещают к концу недели переменную облачность и осадки. Там температура воздуха днем будет +13…16 градусов. Ночью отметки термометров покажут +6…8 °С. В воскресенье синоптики также обещают в городе обильный дождь.

Погода в Одессе 24-26 марта

В городе ожидается переменная облачность. Воздух днем прогреется до 8…12 градусов тепла, а ночью отметки термометров снизятся до отметок +7…8 °С. Очень мокро будет в воскресенье.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что май в Украине может быть теплым и солнечным.