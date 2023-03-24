Синоптики обещают резкие изменения: прогноз погоды в Украине на выходные

Дожди на выходных ожидаются только в некотоых регионах

Синоптики прогнозировали дождливые выходные на востоке и севере Украины, но погода внесла свои коррективы. Как стало известно, 25 и 26 марта на большей части страны будет минимальное количество осадков, а самая низкая температура ожидается на западе.

Как сообщают синоптики сайта Метеопрог, вместе с дождями постепенно снизится температура.

Погода во Львове 25 и 26 марта

В субботу, 25 марта, во Львове ожидается облачная погода и дождь. Ветер юго-западный, 3-6 м/с. Воздух днем прогреется до +11 °С, а ночью отметки термометров покажут до 12 градусов тепла.

В воскресенье, 26 марта, днем в городе переменная облачность, а вечером местами пройдет небольшой дождь. Ветер западный, 4-6 м/с. Температура ночью будет самой низкой в Украине: +7 °С, а днем воздух прогреется до 10 градусов тепла.

Погода в Киеве 25 и 26 марта

В субботу, 25 марта, в столице Украины на большую часть суток синоптики прогнозируют облачную погоду без осадков, а вечером пасмурную погоду с прояснениями. Ветер юго-западный, 4-5 м/с. Температура воздуха ночью составит 12 градусов тепла. Днем повысится до +16 °С.

В воскресенье, 26 марта, в Киеве ожидается облачная погода с минимальными осадками. Ветер ночью южный, 4 м/с, днем западный, 5–6 м/с. Днем показатели термометров будут стабильно держаться в районе +13 °С, а ночью снизятся до 12 градусов тепла.

Погода в Харькове 25 и 26 марта

В субботу, 25 марта, в Харькове сохранится пасмурная и сухая погода. Ветер юго-западный, 4-6 м/с. Воздух прогреется ночью до +11 °С. Днем показатели термометров поднимутся до 16 градусов тепла.

В воскресенье, 26 марта, в городе ожидается небольшой дождь вечером, а день пройдет без осадков, однако будет пасмурным. Ветер днем и ночью юго-западный, 5-7 м/с. Температура воздуха в ночные часы составит 10 градусов тепла, а днем достигнет +14 °С.

Погода в Донецке 25 и 26 марта

Суббота, 25 марта, в Донецке пройдет без осадков, но будет облачно. Ветер ночью и утром ожидается юго-западный, 3-4 м/с, а днем и вечером будет южный, 4-6 м/с. Метки термометров днем застынут на стабильных +15 °С, а ночью снизятся до 10 градусов тепла.

В воскресенье, 26 марта, в городе последний день недели прогнозируют мрачным и сухим. Ветер в большей части дня будет южный, 3-5 м/с, а ночью сменится юго-западный, 5 м/с. Воздух днем прогреется до +16 °С. Ночью отметки термометров застынут около 9 градусов тепла.

Погода в Днепре 25 и 26 марта

В субботу, 25 марта, в центре Украины ожидается переменная облачность, без осадков. Ветер южный, 5-7 м/с. Температура воздуха ночью будет в пределах +11 градусов тепла, а днем +16°С.

В воскресенье, 26 марта, в Днепре облачная погода с прояснениями ночью. Ветер ночью южный, 6 м/с, днем сменит направление на юго-западное, 6-7 м/с. Температура ночью опустится до 9 тёплых градусов, а днем достигнет +14 °С.

Погода в Одессе 25 и 26 марта

Суббота, 25 марта, в Одессе пройдет без дождя, с переменной облачностью к концу дня. Ветер южный, 5-9 м/с. Температура ночью зафиксируется у отметки +9°С. Днем показатели термометров составят 14 градусов тепла.

В отличие от субботы в воскресенье, 26 марта, погода здесь ожидается облачной и с небольшим количеством осадков. Ветер южный с переходом на западный, а затем на юго-западный, 4–8 м/с. Температура воздуха ночью 8 градусов тепла, а днем поднимется до +14 °С,

Напомним, что ранее "Телеграф" писал, какую погоду украинцам следует ожидать в апреле.