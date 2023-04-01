Такого у нас еще не было: Украина заказала у Польши 100 БТР Rosomak, чем они хороши

Польша пообещала ускорить производство этих БТР специально для Украины

Польша получила от Украины заказ на 100 бронетранспортеров Rosomak. Наша страна готова их приобрести за деньги, которые выделяет Евросоюз и США.

Об этом рассказал премьер-министр республики Матеуш Моравецкий, выступая на заводе, где производятся эти БТР. Денис Шмыгаль накануне провел разговор с польским коллегой, в ходе которого и поступила заявка на сотню БТР.

"Вчера я получил от премьера Украины Дениса Шмыгаля заказ на 100 Rosomak, которые здесь производятся. Оплата за эти Rosomak будет осуществлена из выделяемых европейских средств, а также из американских средств, которые получает Украина", — сказал Матеуш Моравецкий.

Польша производит 100 БТР Rosomak в год, но постарается увеличить это число. По словам министра, польская оборонная промышленность сейчас как раз набирает темпы и в ближайшее время ожидаются заказы от Саудовской Аравии и Словении.

Характеристика Rosomak

Rosomak — это колесный бронетранспортер, изготовленный в 2001 году в Польше. Сейчас насчитывается примерно 670 таких БТР в мире. Вес боевой машины 22 тонны, а длина 7,7 метров. Она рассчитана на 3 человека экипажа и 8 человек десанта.

Главное вооружение: одна артиллерийская установка ATK Mk44 Bushmaster II калибром 30х173 мм и польский крупнокалиберный пулемет WKM-B калибром 12,7 мм. Его заменять может американский станковый гранатомет Mk 19 в Rosomak M3 калибром 40 мм. Второстепенное вооружение: спаренный пулемет НАТО UKM-2000C калибром 7,62×51 мм.

Операционная дальность БТР около 800 км, скорость на суше свыше 100 км/ч, а в воде до 10 км/ч. Броня состоит из двух слоев, основной из которых стальной толщиной 8 мм, а наружный может быть любого сопротивления и устанавливается на основную броню.

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