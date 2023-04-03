Потепление не за горами: когда в Украину вернется тепло

Пасха обещает быть "сухой", без ливней и дождей

На Украину прогнозируемо надвинулась непогода.

"Неделя начнется в Украине похолоданием и мокрым снегом. 3 апреля погоду большинства областей будет определять циклон. Поэтому периодически будут дожди, в западной части, местами Винницкой и северной части возможен мокрый снег", — пишет в социальной сети синоптикиня Наталья Диденко.

Температура воздуха самой низкой ожидается в западных областях, днем всего 0+3 градуса (ночью до 3 градусов мороза), разве что на Закарпатье и в Черновицкой области +3+7 градусов. На остальной территории Украины в течение дня предполагается +5+9 градусов, на востоке и юге будет теплее, +8+13 градусов, в Крыму до +12+16 градусов.

В Киеве понедельник ожидается облачным, дождливым, прохладным, днем до +6, +7 градусов.

С коллегой согласен синоптик Игорь Кибальчич.

"В ближайшие дни ожидается значительное количество осадков по всей стране, а в западных областях в отдельные дни будут наблюдаться снегопады. Температурный фон в целом ожидается в пределах нормы, в западной части ниже нормы на 2 — 4 °С", — отмечает он .

По информации специалиста в понедельник, 3 апреля, по всей территории Украины пройдут умеренные дожди, днем в южной половине без существенных осадков. В западных областях утром и днем дождь перейдет в снег, мокрый снег, местами налипание мокрого снега, в Карпатах сильный снег. Температура воздуха ночью +4…+9°С, днем +8…+13°С. В западных областях в течение суток 0…+5 °С.

Во вторник, 4 апреля, ночью в западных областях снег и мокрый снег, в северных и местами восточных областях небольшой дождь. Днем очередной циклон с юга принесет дожди в Одесскую и Подолье. В Карпатах и Прикарпатье снег/мокрый снег. На остальной территории страны без существенных осадков. Температура воздуха ночью +2…+7°С, днем +10…+15°С. В западных областях ночью -5…0 °С, днем 0…+5 °С.

В среду, 5 апреля, ожидаются осадки в виде дождя, в западных областях местами сильный снег и мокрый снег, налипание мокрого снега, на дорогах гололедица. Днем в южной части и местами в центральных областях возможны грозы. Лишь в северных и восточных областях преимущественно без осадков. Температура воздуха ночью +5…+10 °С, днем +12…+17 °С. В западной части ночью -3…+2°С, днем +1…+6°С.

В четверг, 6 апреля, ночью сохранятся сильные осадки в виде дождя и мокрого снега в западной части, днем по всей территории страны пройдут кратковременные дожди, местами с грозами. Ветер восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +6…+11°С, днем +12…+17°С. В западных областях ночью -1…+4°С, днем +6…+11°С.

В пятницу, 7 апреля, по всей территории Украины ожидаются кратковременные дожди, местами с грозами. Ветер восточный, 3-8 м/с. Температура воздуха в ночные часы составит +4…+9 °С, днем +8…+13 °С.

На выходные, 8 – 9 апреля, в Украине сохранится дождливая погода. В центральных и восточных областях осадки будут интенсивными. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью будет колебаться в пределах +3…+8°С, днем +9…+14°С.

Прогноз Игоря Кибальчичи по дождям подтверждают синоптики на сайте "Метеопрог".

Кроме того, в их прогнозе не может не радовать еще одна деталь: температура будет постепенно повышаться, и, начиная со следующей недели, весна, похоже, сможет порадовать украинцев солнцем и теплом.

Несколько более сдержанны в погодных предсказаниях на сайте Gismeteo, но и там прогнозируют, что в начале следующей недели уставится ласковая и солнечная погода. Кроме того, исходя из данных метеорологов, на Пасху (16 апреля) дождей не будет, и можно спокойно отправляться в украинскую Лавру святить паски.

В то же время сильно расслабляться в апреле не стоит, особенно метеозависимым людям – ведь в течение месяца ожидается пять магнитных бурь.