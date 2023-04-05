Украинский снайпер снова в строю и при оружии! "Телеграф" благодарит всех, кто помог закрыть сбор

Неравнодушные украинцы за два месяца собрали воина-добровольца на фронт

Сбор на снайперскую винтовку для украинского добровольца Владимира Вакуленко, который в январе 2023 года получил ранение под Бахмутом, закрыт. Благодаря общим усилиям неравнодушных украинцев, а также фонду "Повернись живим" и Фундації "Течія" удалось собрать более 500 тысяч гривен.

Сбор был открыт 28 января шеф-редактором OBOZREVATEL Орестом Сохаром после того, как стало известно о серьезном ранении головы Владимира Вакуленко. Вражеский фугас пошатнул здоровье украинского воина, но не сумел лишить его желания защищать родную страну.

В результате обстрела винтовка и другое снаряжение снайпера сгорело, поэтому был открыт сбор на сумму 510 тысяч гривен. Планировалось купить винтовку, прицел, бинокль и другое снайперское снаряжение, чтобы по выходу из больницы Владимир Вакуленко смог продолжить защищать страну от врага.

И вот спустя 2 месяца сбор закрыт. Команда "Телеграфа" благодарит каждого неравнодушного украинца за Ваши средства, которые были переведены на благое дело защиты Украины! Отдельная благодарность Фундации "Течія" и фонду "Повернись живим" за то, что присоединились к сбору и помогли воину приобрести новое вооружение, которым тот будет очищать землю от врага.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что в первые дни российского вторжения украинцы помогли собрать Владимиру Вакуленко средства на прицел для винтовки. Тогда было собрано почти 140 тысяч гривен для дизайнера-архитектора из Бучи, который добровольно пошел защищать страну.