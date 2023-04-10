Мощная магнитная буря, "мокрая" неделя и похолодание на Пасху: какой погоды ждать украинцам

В первой половине недели развитие циклона над акваторией Черного моря приведет к дождям в большинстве областей.

Согласно прогнозам синоптиков, тепло постепенно "захватывает" Украину.

Так, температура воздуха в понедельник, 10 апреля, поднимется до 10-15° тепла, на юге и востоке страны — даже до 18°. Однако в Карпатах будет достаточно холодно – около 0°. Такой прогноз приводит Укргидрометцентр.

При этом по всей территории страны – небольшой дождь, в Закарпатье и Прикарпатье – умеренный дождь, в горах с мокрым снегом. Лишь в южной части страны без существенных осадков.

По Киевщине – временами небольшой дождь. Температура воздуха – 10-15°. В столице — 12-14 °.

Во вторник, 11 апреля, прогнозирует в "Фейсбуке" синоптик Игорь Кибальчич, по всей территории Украины ожидаются умеренные, местами значительные дожди. В Крыму и в западных областях местами грозы. Ночью и утром в западной части местами туман. Температура воздуха ночью +4…+9 °С, днем +10…+15 °С, в северных, восточных областях и Крыму до +18 °С.

В среду, 12 апреля, на всей территории страны ожидается дождливая погода. Временами осадки будут сильными в сопровождении гроз. Температура воздуха ночью будет +5…+10 °С, днем +12…+17 °С, в северных и западных областях +8…+13 °С.

В четверг, 13 апреля, в западных областях без существенных осадков, на остальной территории страны дожди, в восточных и центральных областях умеренные осадки. Температура воздуха ночью +4…+9 °С, днем +10…+15 °С, в южных областях местами +16…+18 °С.

В пятницу, 14 апреля, дожди сохранятся в восточных областях, на остальной территории страны без существенных осадков. Ветер северный/северо-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха в ночное время будет колебаться в пределах +4…+9 °С, днем +12…+17 °С, в восточной части +5…+10 °С.

"Ближе к выходным в северо-восточной части Европы оформится мощный антициклон, благодаря которому осадков станет значительно меньше. Температура воздуха …на выходные за счет вторжения арктического воздуха в восточной периферии антициклона состоится похолодание, которое наиболее ощутимо станет на Левобережье Украины. Здесь в ночное время не исключены заморозки на поверхности почвы и местами в воздух, а днем воздух едва сможет прогреться до +10…+13 °С», — пишет синоптик.

Так, в выходные, 15 – 16 апреля, существенных осадков не предполагается. Ветер преимущественно северо-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью будет составлять +3…+8 °С, днем +11…+16 °С. На севере Левобережья ночью 0…+5°С, днем +8…+13°С.

То есть, Пасха будет сухой, и ночью можно спокойно идти святить пасочки. Хотя зонт, наверное, можно прихватить – на всякий случай.

Относительно геомагнитных колебаний: обещанная магнитная буря "переносится" на 11 апреля, ее сила составит 4 балла

В этот день возможно незначительное ухудшение самочувствия: головная боль, слабость. Может снизиться внимание и трудоспособность, появиться сонливость.

Напомним, что "Телеграф" подробно описывал, что следует делать метеозависимым гражданам в "пиковые" дни.