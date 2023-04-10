Вывел из-под обстрела собратьев, а сам не выжил: под Бахмутом погиб отважный снайпер ВСУ

Герой воевал за Украину с 2015 года

В боях за свободу и территориальную целостность нашей Родины погиб еще один украинский воин : снайпер 41-го отдельного мотопехотного батальона Вооруженных сил Украины Юрий Белый с позывным "Контра". Герой спас собратьев из-под обстрела противника, однако сам получил смертельное осколочное ранение.

Печальным известием поделился портал "Є", отметив, что воин приступил к обороне Украины еще в 2015 году. Воевал неподалеку от Староигнатовки (Донецкая область) как снайпер 41-го отдельного мотопехотного батальона ВСУ.

Знакомые Белого считают его очень опытным военнослужащим. Мужчина мог спать под колесами "Граду", владел разными видами оружия, был водителем ЗИЛ-134, на котором перевозил собратьев.

Кроме того, украинский герой был оператором-радиотелефонистом разведывательного взвода 2-го механизированного батальона, где исполнял обязанности оператора-телефониста разведывательного отделения.

Последнее свое сражение "Контра" провел в районе села Курдюмовка Бахмутского района. Там он вывел собратьев из-под вражеских обстрелов, однако сам получил тяжелое ранение и погиб.

Ранее "Телеграф" сообщал, что на Бахмутском направлении погиб работник "Винницагаза" Шевчук Руслан. Мужчина в 2015 году защищал украинские рубежи на востоке во время АТО.