Скандал с застройкой Харьковской площади в Киеве угрожает отношениям Украины и Британии – эксперт

Иностранные инвестиции в восстановление украинской инфраструктуры могут оказаться под вопросом

После войны, когда остро возникнет необходимость иностранных инвестиций в восстановление украинской инфраструктуры, наше государство может столкнуться с нежеланием партнеров помогать нам в подъеме экономики. Причиной тому является украинская коррупция, которую хорошо иллюстрирует дело британского гражданина Тамаза Сомхишвили. Об этом на Facebook пишет политтехнолог Олег Постернак.

"Есть такой инвестор – гражданин Великобритании Сомхишвили. Против него запущена черная медийная кампания. Ну все, как умеют доморощенные чиновники, когда возникает возможность "кинуть" большой иностранный бизнес. Но здесь один вопрос: кого именно? Британского гражданина, чья страна сейчас является кулаком западной поддержки в оборонной войне, которую мы ведем против России", – отмечает Постернак.

Речь идет о конкурсе на реконструкцию Харьковской площади, проведенном в Киеве еще в 2007 году. Победителем конкурса стала компания "Киев Терминал", принадлежащая Тамазу Сомхишвили. Но после почти 5 лет бездействия и нарушений городские власти отозвали выделение земли и в одностороннем порядке прекратили ее аренду.

"Инвестор добропорядочно уплатил в бюджет в соответствии с соглашением с городом 13,5 млн долларов США и еще 10 млн потратил на проектные и подготовительные работы, а также аренду земли. Все эти расходы и убытки подтвердил независимый оценщик – международная компания Baker Tilly", – отмечает Постернак.

Но КГГА отказалась от обязанностей компенсировать расходы. Сейчас дело находится в судах, при этом его ход внимательно отслеживает британское посольство.

"Сказать, что существует риск того, что на Западе понимают всю пагубность иностранных инвестиций после войны на восстановление инфраструктуры, – сказать мало. Если сейчас военная помощь ответственно контролируется со стороны государственных и международных механизмов, то любые бандитские кейсы, особенно когда к ним причастны местные чиновники, могут стать роковыми", – убежден Постернак.

Эксперт отмечает, что Британия была и остается главным военным и геополитическим союзником Украины. "Британская власть (и при Джонсоне, и при Трассе, и при Сунаке) занимала последовательную, первоочередную и комплексную позицию в предоставлении нам нужного вооружения. И это так мы благодарим наших союзников?" – спрашивает Олег Постернак.