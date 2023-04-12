Favbet Foundation передал ВСУ внедорожник на запорожский фронт

С начала полномасштабного вторжения суммарная помощь фонда силам обороны составила около 60 млн грн

Благотворительный фонд Favbet Foundation передал одному из подразделений ВСУ, которые держат оборону на запорожском фронте, пикап Mitsubishi L200.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение фонда.

Автомобиль передан подразделению, выполняющему задачи в районе города Гуляйполе.

При содействии Favbet Foundation ВСУ регулярно получают транспорт, средства связи, разведки, спецоборудование и другие необходимые для фронта вещи.

В целом при содействии фонда ВСУ получили более 100 автомобилей, более 60 дронов и сотни единиц высокотехнологического оборудования.

Всего с начала полномасштабного вторжения суммарная помощь ВСУ и другим силам обороны составила около 60 млн грн.

Favbet Foundation — благотворительный фонд, основанный в 2020 году. Фонд поддерживает инициативы в сфере образования, здоровья и спортивного развития.

С начала полномасштабного вторжения преимущественное большинство проектов фонда ориентированы на помощь ВСУ и пострадавшим от войны людям.