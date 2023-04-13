Пасхальная корзинка-2023: какой продукт в Украине подорожал больше всего

Продукт стал дороже на 134,7%

В преддверии Пасхи в Украине изменились цены на многие популярные у покупателей продукты, в том числе и те, которые входят в пасхальную корзинку. В этом году ее цена в целом составляет 797 гривен — это на 29,5% больше, чем в прошлом.

На сайте Офиса эффективного регулирования (BRDO) опубликовали инфографику по ценам на главные продукты из пасхальной корзинки и показали, какой из них подорожал в этом году больше всего.

"Больше всего прибавили в цене яйца, стоимость которых выросла более чем вдвое. Эта тенденция продолжается еще с прошлого года и связана с сокращением поголовья, удорожанием кормов и усложненной логистикой. В то же время, на 12% подешевела мука — один из ключевых ингредиентов кулича, который учтен в ее стоимость", — объясняет Наталья Герасименко, эксперт сектора "Сельское хозяйство" Офиса эффективного регулирования BRDO.

За год куриные яйца подорожали на 134,7%. Вслед за ними идет мясо, которое прибавила в цене(+29,86%). Паска подорожала за этот период на 26,08%, а алкоголь вырос в цене на 4,27%.

Стоит добавить, что стоимость паски на инфографике — это цена с учетом затрат на его приготовления, для которого понадобятся такие продукты: мука, молоко, сливочное масло, яйца, сахар.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что эксперты рассказали, как в Украине изменятся цены перед Пасхой и после нее. Стоимость некоторых продуктов уже достигла пика.