Три сильных магнитных бури, дожди с мокрым снегом и "холодрыга": синоптики поделились прогнозом на ближайшие дни

На Пасху возможны дожди только в одном регионе страны.

Несмотря на постоянные дожди, большинство украинцев готовы доверять обещаниям синоптиков о том, что на смену непогоде скоро придет солнце и тепло.

О предпосылках близких перемен пишет в "Фейсбуке" синоптик Наталья Диденко.

По ее прогнозу, в субботу, 15 апреля, самой теплой будет погода в южной части Украины и в прикарпатских областях — в течение дня +15+20, в Крыму до +22 градусов.

Самой холодной окажется северная часть Украины и северо-восток, а также Волынь и Ровенщина – в течение дня +4+8 градусов.

На остальной территории Украины +10+13 градусов.

Дожди предполагаются в западных областях, в Житомирской и Винницкой областях.

Дожди, местами с мокрым снегом, ожидаются в субботу на Харьковщине, Луганщине, Полтавщине.

На остальной территории Украины без осадков. Характерная особенность завтрашнего дня – сильный ветер!

"В Киеве 15 апреля будет сильный ветер, холодяк, днем +6+8 градусов. Но хоть без дождя, разве что вечером. Одевайтесь тепло, и плотно", — рекомендует специалист.

О "катаклизмах" в этот день предупреждают и в Укргидрометцентре.

Впрочем, на Пасху в Украине потеплеет. Такой прогноз приводит синоптик Игорь Кибальчич.

Согласно его прогнозу, в воскресенье, 16 апреля, в западных областях ночью ожидается небольшой дождь, днем умеренные осадки с грозами и местами градом. Температура воздуха ночью +2…+7°С, днем +14…+19°С.

В северных областях ожидается дождь, днем без существенных осадков. Температура воздуха ночью +3...+8°С, днем +8...+13°С, в Киевской области до +16°С.

В центральных областях без существенных осадков, лишь ночью в Полтавской области пройдет небольшой дождь. Температура воздуха ночью +4…+9°С, днем +12…+17°С.

На юге Украины ночью без существенных осадков, днем в Одесской и Николаевской областях небольшие кратковременные дожди, возможны грозы. Температура воздуха ночью +6…+11°С, днем +15…+20°С.

В восточных областях существенных осадков не предполагается. Ветер восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью 0…+5°С, днем +8…+13°С.

Также стоит напомнить, что в конце следующей недели украинцев ждет мощная магнитная буря, поэтому эмоциональный фон ближайших дней будет весьма насыщенным.

Впрочем, до прихода тепла осталось недолго ждать: в середине мая температура воздуха будет достигать летних показателей +22…23 °С днем и +11…13 °С ночью, поэтому можно будет немного расслабиться.