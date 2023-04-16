В преддверии сильных магнитных бурь и прихода тепла: какой погоды ждать на новой неделе

Синоптики уверяют, что в ближайшие дни погода нормализуется

Несмотря на обещанный синоптиками погодный апокалипсис, погода, похоже, порадует на Пасху жителей большинства регионов.

"На Пасху в Украине после "холодрыги" наконец потеплеет", — пишет в социальной сети синоптик Наталья Диденко.

16 апреля в большинстве наших областей в течение дня температура воздуха будет составлять +11+15 градусов.

На северо-востоке будет немного свежее +9+12 градусов.

В южной части страны +14+19, в прибрежных районах +10+13 градусов.

Дожди пройдут на западе, севере, в центре и в Одесской области.

Относительно столицы: 16 апреля в Киевской области облачно, с прояснениями. Ночью небольшой дождь, днем без существенных осадков. Температура по области ночью 3-8° тепла, днем 11-16°; в Киеве ночью 6-8° тепла, днем 13-15°. Такой прогноз дали в Укргидрометцентре.

С началом новой недели температура воздуха будет постоянно повышаться, полагают специалисты сайта Метеопрог. Больших дождей не предполагается.

В то же время на сайте Gismeteo предполагают, что некоторые дни могут стать "мокрыми", а повышение температуры воздуха не будет слишком кардинальным.

Геомагнитная ситуация остается стабильной: ближайшая магнитная буря силой в 4 балла ожидается во вторник, 18 апреля. Еще большие магнитные потрясения "запланированы" на четверг и пятницу. Их сила будет больше – 5 баллов.

К счастью, большинство украинцев хорошо знают, как подготовиться к магнитным бурям и следуют рекомендациям специалистов.