В преддверии сильных магнитных бурь и прихода тепла: какой погоды ждать на новой неделе
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Синоптики уверяют, что в ближайшие дни погода нормализуется
Несмотря на обещанный синоптиками погодный апокалипсис, погода, похоже, порадует на Пасху жителей большинства регионов.
"На Пасху в Украине после "холодрыги" наконец потеплеет", — пишет в социальной сети синоптик Наталья Диденко.
16 апреля в большинстве наших областей в течение дня температура воздуха будет составлять +11+15 градусов.
На северо-востоке будет немного свежее +9+12 градусов.
В южной части страны +14+19, в прибрежных районах +10+13 градусов.
Дожди пройдут на западе, севере, в центре и в Одесской области.
Относительно столицы: 16 апреля в Киевской области облачно, с прояснениями. Ночью небольшой дождь, днем без существенных осадков. Температура по области ночью 3-8° тепла, днем 11-16°; в Киеве ночью 6-8° тепла, днем 13-15°. Такой прогноз дали в Укргидрометцентре.
С началом новой недели температура воздуха будет постоянно повышаться, полагают специалисты сайта Метеопрог. Больших дождей не предполагается.
В то же время на сайте Gismeteo предполагают, что некоторые дни могут стать "мокрыми", а повышение температуры воздуха не будет слишком кардинальным.
Геомагнитная ситуация остается стабильной: ближайшая магнитная буря силой в 4 балла ожидается во вторник, 18 апреля. Еще большие магнитные потрясения "запланированы" на четверг и пятницу. Их сила будет больше – 5 баллов.
К счастью, большинство украинцев хорошо знают, как подготовиться к магнитным бурям и следуют рекомендациям специалистов.