Выплаты семьям пленных бойцов ВСУ: сколько дают денег и кому могут отказать
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Каков размер денежной выплаты семьям военнопленных
Не все члены семей, чьи мужья или жены-военнослужащие Вооруженных сил, Нацгвардии, Пограничной службы и других вооруженных формирований были захвачены в плен, имеют право на получение выплат за пленных родственников.
Однако, как сообщает "Юридический факт", есть четыре основания отказа в выплате.
Отказать в выплате могут в случае, если:
- заявитель не является лицом, имеющим право на финансовую выплату;
- человек подал не полный пакет документов;
- заявление подано с нарушением сроков;
- если доказано, что военнослужащий добровольно сдался в плен или самовольно покинул воинскую часть или место службы.
Можно обратиться к командиру воинской части, если документы были поданы не в полном объеме.
Решение об отказе в выплате может быть обжаловано в судебном порядке.
Размер и сроки осуществления выплат
Размер выплаты зависит от : ежемесячного обеспечения пленника по последнему месту службы, его оклада, наличия надбавки за выслугу лет и других регулярных дополнительных выплат.
Следует отметить, что денежная выплата подлежит индексации и начисление осуществляется ежемесячно — до дня освобождения военного из плена.
Напомним, ранее "Телеграф" писал о принятии нардепами "бесперспективного" решения о возвращении военным выплат в 30 тысяч гривен.