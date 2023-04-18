Выплаты семьям пленных бойцов ВСУ: сколько дают денег и кому могут отказать

Каков размер денежной выплаты семьям военнопленных

Не все члены семей, чьи мужья или жены-военнослужащие Вооруженных сил, Нацгвардии, Пограничной службы и других вооруженных формирований были захвачены в плен, имеют право на получение выплат за пленных родственников.

Однако, как сообщает "Юридический факт", есть четыре основания отказа в выплате.

Отказать в выплате могут в случае, если:

заявитель не является лицом, имеющим право на финансовую выплату;

человек подал не полный пакет документов;

заявление подано с нарушением сроков;

если доказано, что военнослужащий добровольно сдался в плен или самовольно покинул воинскую часть или место службы.

Можно обратиться к командиру воинской части, если документы были поданы не в полном объеме.

Решение об отказе в выплате может быть обжаловано в судебном порядке.

Размер и сроки осуществления выплат

Размер выплаты зависит от : ежемесячного обеспечения пленника по последнему месту службы, его оклада, наличия надбавки за выслугу лет и других регулярных дополнительных выплат.

Следует отметить, что денежная выплата подлежит индексации и начисление осуществляется ежемесячно — до дня освобождения военного из плена.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о принятии нардепами "бесперспективного" решения о возвращении военным выплат в 30 тысяч гривен.