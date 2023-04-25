Премия военным 30 тысяч: когда должны платить деньги бойцам на границе с Беларусью

Военным, которые находятся на передовой и активно участвуют в ходе боевых действий, начисляется дополнительная выплата

С 1 февраля Кабмин отменил премии в 30 тысяч военнослужащим в тылу, так что под удар попали части, которые дислоцируются на Западе Украины и охраняют важные объекты или готовятся отбивать возможные атаки из Беларуси.

По данным издания Минобороны Украины АrmyInform, только военные, ежедневно выполняющие специальные задания согласно боевым приказам, будут получать дополнительные 30 тысяч гривен. Однако тем бойцам, которые проходят военную службу в тыловых частях, выплата не будет начисляться.

"Выплата дополнительного вознаграждения в размере 30 000 гривен будет начисляться военнослужащим, в случае, если они выполняют боевые (специальные) задания согласно боевым приказам (распоряжениям), а воинские части, в которых проходят военную службу такие военнослужащие, включены в состав действующих группировок войск Сил обороны государства", — говорится в объяснении.

Следует отметить, что выплата будет производиться в расчете на месяц пропорционально времени выполнения специальных задач.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о возврате доплат в 30 тысяч не только военным, но и спасателям и полицейским. Однако денег в бюджете нет и в Раде придумали решение вопроса о выплатах.