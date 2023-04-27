Favbet стал партнером сбора от интернет-издания "Блискавка" и UNITED24 на два БПЛА RQ-35 Heidrun

БПЛА способны противостоять средствам радиоэлектронной борьбы и передавать изображения в режиме реального времени.

Favbet стал партнером сбора средств на закупку двух разведывательных дронов. "Молния" и UNITED24 объявили сбор на два разведывательных комплекса БПЛА RQ-35 Heidrun для Вооруженных Сил Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение компании.

Эти БПЛА способны противостоять радиоэлектронной борьбе и передавать изображения в режиме реального времени.

Сбор средств начатых соцсетями "Блискавка" и UNITED24. Цель – собрать 11,4 млн грн.

Лицом фандрейзинга стал посол UNITED24 Марк Хэмилл — актер, сыгравший Люка Скайуокера в киноэпопее "Звездные войны". Сбор проходит при поддержке Viber Украина, "Аврора Мультимаркета" и Favbet.

Благодаря участию Favbet создано 1000 эксклюзивных худи в стиле знаменитой франшизы, которые разыграют среди всех, кто сделает взнос от 400 гривен.

Также донат от 400 гривен позволяет выиграть один из 250 комиксов "Путь к победе" от "Аврора Мультимаркет", рассказывающих истории украинской борьбы за свободу. В основе сюжетов комиксов – личности и события, навсегда запечатленные в сердцах и памяти украинцев: призрак Киева, герои с острова Змеиный, ведьма из Конотопа, защитники "Азовстали" и другие.

Для тех, кто сделает взнос от 1000 гривен, организаторы подготовили розыгрыш 10 экземпляров комикса с подписью Валерия Залужного.

Благотворителям, которые сделают донат от 2000 гривен, представится шанс получить один из 5 уникальных постеров в стиле "Звездных войн" с подписью Марка Хэмилла.

Иллюстратор Джастин Арам изобразил на рисунке легендарный звездолет X-wing, который помог Люку Скайуокеру уничтожить имперскую "Звезду смерти". В версии Арама космический истребитель имеет желто-голубой цвет и противостоит вражеской армаде в цветах российского флага.