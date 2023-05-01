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"Большой пшик россиян": блогер показал, как оккупанты "продвинулись" за апрель в Украине (видео)

Автор
Яна Порохня Яна Порохня
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Наступление оккупантов практически остановилось Новость обновлена 01 мая 2023, 22:13
Наступление оккупантов практически остановилось. Фото Иллюстративное фото

Российская армия теряет земли на фронте

Успехи россиян на фронте не такие яркие, как рассказывают пропагандисты. Согласно данным карты DeepState, за апрель российская армия лишь незначительно продвинулась на фронте, а в некоторых местах и вовсе потеряли территории.

Анализом ситуации на фронте поделился в личном Telegram-канале бизнесмен и блогер Роман Шрайк. Он опубликовал два небольших видео, на которых показаны "успехи" россиян на фронте.

Так, с 1 апреля по 1 мая россияне несущественно продвинулись по всей линии фронта, а в Донецкой области и вовсе ВСУ отодвинули позиции врага, освободив небольшой участок земли. Отмети, что в США продолжают опасаться нового наступления россии в Украине, как только улучшится погода.

Также Роман Шрайк опубликовал второе видео с "успехами" оккупантов с января 2023 года по апрель 2023 года. Он отметил, что "ползки" в апреле останавливаются и фронт практически замирает, хотя до этого российская армия активно продвигалась вперед.

"Продвижение у рашистов, конечно, есть. В первую очередь возле Бахмута. Но если сравнить замах, вложенные ресурсы и итог — получается не большое наступление, а большой пшик", — резюмировал Роман Шрайк.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что зарубежные эксперты не видят готовности россии к контрнастулению ВСУ, несмотря на вырытые окопы и "зубы дракона" по всей линии фронта. В середине российского военного руководства раздор, соперничество и разобщенность, которые только растут.

Теги:
#Оккупанты #Продвижение #ВСУ