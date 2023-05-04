Российский дрон и немного смекалки: воины Нацгвардии хитро вычислили и уничтожили позиции врага

Украинские воины продолжают удивлять своей находчивостью

Украинские воины поражают своей смекалкой и изобретательностью. Благодаря сбитому российскому дрону они смогли вычислить позиции россиян и нанести по ним удар.

Об этом на брифинге в Military Media Center рассказал заместитель директора Департамента планирования применения Главного управления НГУ полковник Николай Уршалович. Бойцам Нацгвардии в этом деле помогла карта памяти из сбитого БПЛА.

Россияне запустили по Украине несколько БПЛА. Однако мобильная огневая группа отдельного батальона охраны общественного порядка под Херсоном сумела "приземлить" дрон Zala-421. Второй дрон MAVIC-3 бойцы 31-й бригады охраны общественного порядка имени генерал-майора Александра Радиевского сбили из стрелкового оружия вблизи Серебрянского лесничества в Донецкой области.

Из сбитого дрона удалось извлечь карту памяти, на которой содержались фото и видео с данными места запуска. Эта информация помогла уничтожить позиции врага.

"Из сбитого БПЛА была изъята карта памяти, на которой содержались фото- и видеофайлы с информацией (данными геолокации) о месте его запуска. По определенным координатам артиллерией было нанесено огневое поражение", — отметил Николай Уршалович.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что ВСУ применяют боевые байдарки для форсирования Днепра. Зарубежные СМИ заявляют, что на оккупированном берегу Херсонской области удалось освободить первые села таким путем.