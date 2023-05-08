Заморозки, дожди и даже мокрый снег: синоптики рассказали о погоде на ближайшую неделю

В Киеве понедельник предполагается сухим и нежарким, в окрестностях возможны заморозки.

В Украине продолжается спрогнозированная синоптиками "неделя непогоды" с дождями и не слишком высокой температурой воздуха.

"На ближайшей неделе особого тепла в Украине не ожидается ", — предупреждает в социальной сети синоптикиня Наталья Диденко.

Так, в понедельник, 8 мая, столбики термометров будут колебаться в пределах +11+14 градусов, в Приазовье и на западе Украины будет холоднее всего, +7+11 градусов.

Дожди пройдут в западных областях (кроме Ровенской и Волынской), на юго-востоке, вечером еще и в южной части. В Карпатах возможен мокрый снег!

В Киеве понедельник предполагается сухим, нежарким, ночью около +5 градусов, в окрестностях, при прояснениях, возможны заморозки, днем лишь +10+12 градусов.

Во вторник, 9 мая, умеренные дожди пройдут в южной половине Украины, а также на Донбассе, прогнозирует синоптик Игорь Кибальчич. На остальной территории страны будет сухо. Температура воздуха ночью +2…+7 °С, в западной части на поверхности грунта заморозки –3…0 °С. Днем максимальная температура будет +11…+16 °С.

В среду, 10 мая, осадков не ожидается, лишь в восточных областях пройдет небольшой дождь. Температура воздуха ночью ожидается в пределах +2...+7°С, в западных и северных областях на поверхности почвы и местами в воздухе заморозки -3...-0°С; днем +12…+17 °С, в Закарпатье до +19 °С.

В четверг, 11 мая, под влиянием гребня антициклона с севера осадков в Украине не ожидается. Температура воздуха ночью +2…+7°С, днем +12…+17°С, в Закарпатье до +19°С.

В пятницу, 12 мая, ночью без осадков, днем местами в северных, западных и центральных областях пройдут небольшие кратковременные дожди, местами грозы. Температура воздуха ночью +3…+8°С, днем +14…+19°С.

В субботу, 13 мая, ожидается дождливая погода в западных областях, Крыму и Приазовье. Днем местами грозы. Температура воздуха ночью будет +5…+10 °С, днем +15…+20 °С.

В воскресенье, 14 мая, практически на всей территории Украины ожидается неустойчивая погода с дождями в сопровождении гроз, местами града. Температура воздуха ночью +7…+12 °С, днем +15…+20 °С.

Поэтому любителям тепла придется еще немного подождать, пока пригреет солнышко и в Украину придут настоящие летние температуры.