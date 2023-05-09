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"Довбуш Карпатский" покоряет новые вершины, представив медовую новинку

Автор
Дмитрий Романов Дмитрий Романов
Дата публикации
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Автор
"Довбуш Карпатский" покоряет новые вершины, представив медовую новинку Новость обновлена 09 мая 2023, 12:18

Вкус новинки от украинского бренда – это сочетание сладкого меда, энергии солнца и бархатного аромата

Легенда коньяка "Довбуш Карпатский"

Украинский бренд назвали в честь прославленного героя, лидера повстанческого движения Олексы Довбуша. Он является образом "благородного разбойника" – героя, олицетворяющего справедливость, смелость, честь. Символизирует несокрушимый стальной характер, мощь и свободолюбие украинской нации.

Атрибутами бренда стали следующие символы.

Портрет Довбуша. На бутылке есть изображение одноименного героя, который художники создали по многочисленным рассказам и легендам. Монеты. На обороте бутылки изображена золотая монета, по легенде это одна из монет из клада Довбуша, который до сих пор спрятан в украинских лесах. Одна из таких монет была у Олексы Довбуша, она приносила ему удачу.

Новинка "Довбуш Карпатский" Медовый

Для того чтобы удовлетворить потребность потребителей и рынка во вкусовых решениях, производитель коньяка "Довбуш Карпатский" запустил новинку в линейке продукции "Довбуш Карпатский" Медовый. Вкус новинки – это сочетание сладкого меда, энергии солнца и бархатного аромата. Летом "Довбуш Карпатский" Медовый рекомендуется пить сильно охлажденным для максимального раскрытия вкуса и аромата.

"Довбуш Карпатский" Медовый

Характеристики коньяка "Довбуш Карпатский" Медовый:

  • Купаж из спиртов высокого качества;
  • Мягкий медовый вкус;
  • Широкая гамма вкуса и аромата;
  • Идеально подходит для коктейлей;
  • Летом рекомендуется пить сильно охлажденным.

Владелец Торгового Дома "АВ" Феликс Черток о ситуации на рынке и развитии бренда:

"Падение рынка украинского алкоголя с начала войны не дало нам пасть духом. Компания, опираясь на свой многолетний опыт, быстро построила план дальнейшего развития. Мы чувствуем свою ответственность перед потребителями и государством, поэтому сохранили команду для дистрибуции качественного продукта и поддержки экономики страны. Компания продолжает инвестировать в собственное развитие, расширяя ассортимент продукции. В Украине бренд "Довбуш Карпатский" существует с 2019 года. На сегодняшний день продукт закрепился на рынке и уже нашел своего потребителя. За последние годы подсчитывается кратный рост производства и объемов продаж бренда. К 2025 году в компании есть цель войти в ТОП-3 лидеров Украины".

Также Феликс Черток сказал о новом продукте: "Идея в том, что вкусовые позиции в крепком алкоголе показывают динамику роста. Поэтому мы, несмотря на войну и трудности, решили выпустить новинку в портфеле бренда. Компания закладывала в этот продукт украинскую мощь и несгибаемость, и главное, чтобы наш продукт узнавали даже за пределами страны".

"Довбуш Карпатский". С огнем в душе!

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