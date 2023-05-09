Экс-глава Днепропетровского облсовета попал в скандал из-за "попытки" примириться с россиянами

Пост Святослава Олейника жестко раскритиковали в сети

В сети несколько дней подряд обсуждают пост, опубликованный депутатом Днепропетровского областного совета и экс-главой этого органа Святославом Олейником. В том же посту говорится о необходимости "компромисса" со страной-агрессором.

Скриншот поста изложил блогер и журналист Денис Казанский.

"Необходимо как можно быстрее останавливать боевые действия и запускать процесс мирных переговоров, основанный на компромиссе и учете интересов всех сторон этого конфликта", — говорится в тексте поста от имени Святослава Олейника.

Журналист Казанский назвал этот пост "безграничным скотством", свидетельствующим о готовности оправдать преступления агрессора.

"Олейник пишет, что нужно поскорее идти на компромисс с Россией с учетом ее интересов, и размещает в посте флаг государства, которое только в его родном городе за один раз убило 40 человек ракетным ударом по многоэтажке", — пишет Казанский, сравнивая Олейника с Мураевым.

СМИ со ссылкой на близких к Олейнику людей утверждают, что он может находиться за границей.

"Просто интересно, а как он собирается потом в свой родной город вернуться и смотреть в глаза своим землякам?" — заметил Казанский.

Стоит отметить, что в прессе опубликован один и тот же скрин, оригинал которого нам найти не удалось. Возможно, он был удалён после скандала, как и сам канал.

Святослав Олейник работал заместителем председателя Днепропетровского облсовета, а также заместителем председателя Днепропетровской ОГА Игоря Коломойского. В 2019 году он был избран главой Днепропетровского областного совета, а до этого баллотировался в парламент от партии "За майбутнє".